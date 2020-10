Stadtbibliothek feiert mit Büchertorte

Mannheim.Die Stadtbibliothek Mannheim feiert am Dienstag ihren 125. Geburtstag. Die Besucher der Kinder- und Jugendbibliothek, der Musikbibliothek und der Zweigstellen werden mit Blumen beziehungsweise mit süßen Leckereien begrüßt. Die jeweils 125. Gäste erhalten eine Überraschung. Zudem wird in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus der neue Witzeautomat eingeweiht. Alle neuen Kunden der Stadtbibliothek erhalten bei Anmeldung am 13. Oktober für die Jahresgebühr den 13. Monat geschenkt. In der Zentralbibliothek N 1 lockt eine Geburtstags-Büchertorte zum Gewinnspiel: Wer auf dem Facebook-Account der Stadtbibliothek am besten schätzt, aus wie vielen Büchern sie gestaltet wurde, gewinnt eine Jahresgebühr.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020