Stadtbibliothek hilft bei Referaten

Schülern, die Themen fürs nächste Referat oder eine Präsentation suchen, bekommen Hilfestellung und zwar in der Stadtbibliothek im Stadthaus N 1, zweites Obergeschoss. Anlaufstelle dabei ist der „Text-Information-Bibliothek-Beratungspunkt für Schüler“, kurz „T!BB“. Bei dem ganzjährigen, kostenlosen Serviceangebot helfen das T!BB-Team zum Beispiel bei der Literaturrecherche, der Themensuche und -eingrenzung weiter, das teilt die Verwaltung mit. Um darüber zu informieren, steht in der Stadtbibliothek von Dienstag, 16. Oktober bis Samstag, 3. November, der „T!BB-Medienwürfel“. Dort können Interessierte sich unter anderem für einen Beratungstermin anmelden. Das geht auch direkt unter Telefon 0621/293-8928 oder per E-Mail an stadtbibliothek.tibb@mannheim.de.

Der Medienwürfel steht zu den üblichen Öffnungszeiten bereit: dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Darüber hinaus „bietet die Bibliothek Medien zur Prüfungsvorbereitung sowie zu Pflicht- und Schwerpunktthemen (zum Beispiel für die Prüfung im Fach Deutsch) für Werkrealschulen, Realschulen und Gymnasien an. Es werden ein Zugang zu diversen Online-Ressourcen, Arbeitsplätze sowie Computer- und Wlan-Zugang bereitgestellt“, teilt die Stadtverwaltung mit. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018