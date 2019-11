Stadteinwärts wieder frei

Die Bauarbeiten in der Theodor-Heuss-Anlage nähern sich ihrem Ende. Ab Montag, 18. November, wird der letzte Abschnitt eingerichtet. Derzeit ist die Straße in Richtung Innenstadt noch komplett gesperrt, am Samstag, 16. November, wird sie wieder freigegeben – bis voraussichtlich Ende des Monats allerdings nur auf einer Spur rund um die Kreuzung mit Gartenschauweg. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Der letzte Bauabschnitt befindet sich mit einer Länge von rund 400 Metern auf der Seite des Friedensplatzes in Richtung Neuostheim. Dafür sind rund sechs Wochen Bauzeit geplant, erneut ist eine Vollsperrung vorgesehen. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten demnach abgeschlossen sein. Umgeleitet wird der Verkehr in der Zeit über die Wilhelm-Varnholt-Allee und die B 38a. Schilder, so die Stadt, weisen darauf hin. Ende Juli hatten die Bauarbeiten auf der Theodor-Heuss-Anlage begonnen. In fünf Abschnitten sollte die Fahrbahn komplett erneuert werden. Die Kosten bezifferte die Stadt Mannheim im Sommer auf 1,9 Millionen Euro. red/lok

