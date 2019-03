Stadtführung mit Einkaufstipps

Die Mannheimer Stadtführer haben sich eine neue Tour ausgedacht: „Mannheim für Shoppingherzen“. Premiere ist am Samstag, 9. März. Sie will Einheimischen und Gästen Hintergründe und Tipps zu Geschichte und Gegenwart Mannheims als Einkaufs- und Erlebnisstadt mit rund 2000 Einzelhandelsgeschäften bieten, Impulse für eigene Einkaufstouren geben und neben den neu gestalteten Planken auch den Blick auf Passagen und Seitenstraßen bis hin zum quirligen Marktviertel „Little Istanbul“ lenken. Start ist um 10 Uhr an der Sitzgruppe vor P 7, 14a. Eine Anmeldung wird empfohlen bei der Tourist-Information, Willy-Brandt-Platz 5: 0621/29 38 70 0. pwr

