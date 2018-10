Stadtführung stellt urbane Kunstwerke in den Mittelpunkt

Sie sind ein Blickfang: Die Werke verschiedener Künstler – wie hier in der Kleestraße 6 (Neckarstadt-West) – die für „Stadt.Wand.Kunst – Street Art in Mannheim“ tätig geworden sind. Bei einer Führung können Interessierte sich am Samstag, 3. November, ein Bild davon machen. Seit 2013 kommen nationale und internationale Street-Art-Künstler nach Mannheim, um mehrstöckige Häuser in beeindruckende urbane Kunstwerke zu verwandeln. Von den bislang 20 in Mannheim entstandenen „Murals“, wie die großformatigen Wandgemälde genannt werden, existieren aktuell 17 – acht davon in den Mannheimer Quadraten. Die eineinhalbstündige Tour führt an sieben Kunstwerken vorbei. Start ist um 14.30 Uhr am Wandgemälde in F 6, 1-5, die Kosten betragen sechs Euro pro Person, Voranmeldung empfohlen. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018