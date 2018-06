Stadtjugendring stellt seine Arbeit vor

Anzeige

Zur Präsentation in eigener Sache hatte der Stadtjugendring (SJR) auf die Kapuzinerplanken geladen. Die Arbeitsgemeinschaft der Mannheimer Jugendverbände machte mit Schautafeln und einigen Mitmachaktionen auf sich aufmerksam und tauschte sich untereinander aus. Dabei waren unter anderem Mitglieder der Jugendfeuerwehr, des Technischen Hilfswerks, des Jugendrotkreuzes, des Bunds der Alevitischen Jugend, der Sozialistischen Jugend Deutschlands/Die Falken und der Sportkreisjugend. Der Deutsche Jugendbund Steuben Feudenheim bot Schach im Zelt an. Das Jugendzentrum in der Neckarstadt rief auf zur Abstimmung über das Thema Wahl ab 16 Jahren, und für Kinder gab es Bewegungsspiele.

Karin Heinelt und Manfred Shita von der Geschäftsführung baten mit den SJR-Vorsitzenden Jan Sichau und Özlem Alkan Lokalpolitiker zum „Stammtisch“ an den Stehtisch. Dabei waren Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne), die Stadträte Ralph Waibel und Nazan Kapan (beide SPD), Katharina Dörr (CDU), Roland Weiß (Mannheimer Liste) sowie Thomas Trüper (Linke).

Mehr als 30 Mitglieder Der Stadtjugendring (SJR) ist ein eingetragener Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand. Mitglieder sind Jugendvereinigungen, die mehr als 30 Mitglieder haben und eine eigenständige Jugendsatzung. Der SJR setzt sich als Arbeitsgemeinschaft der Verbände für Rechte und gesellschaftliche Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen ein. Er fördert nach eigenen Angaben Teilhabe und Selbstgestaltung und bietet Möglichkeiten zum politischen Engagement und ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Über den SJR werden die städtischen Zuschüsse für die Jugendverbandsarbeit verteilt. Der Stadtjugendring ist unter anderem Träger des Jugendkulturzentrums FORUM an der Neckarpromenade, des Internationalen Mädchentreffs im Jungbusch, der Mannheimer Inklusions-, Sprach- und Hausaufgabenförderung „misha“, der KZ-Gedenkstätte Sandhofen sowie des Projekts „Join us“ für Geflüchtete. Beteiligt ist der SJR am Kinder- und Jugendbüro 68deins, das regelmäßig zu Stadtteilversammlungen einlädt, hier die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ermittelt und an die Politik weitergibt. Der SJR gehört zu den Veranstaltern des Kinderspektakels im September im Luisenpark. Dabei sind 350 Ehrenamtliche im Einsatz.

Rund 40 000 junge Menschen

Der Stadtjugendring repräsentiert durch seine 33 Verbände und deren Mitglieder eigenen Angaben zufolge rund 40 000 junge Menschen im Alter bis zu 27 Jahren. „Sie haben“, so erläuterte Geschäftsführerin Karin Heinelt, „die Möglichkeit der Begegnung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, im politischen Engagement wie auch in der Freizeitgestaltung. Damit werden sie an Selbstorganisation und Diskurs herangeführt und demokratiefähig.“ Umgerechnet wäre das Engagement der Ehrenamtlichen in diesen Vereinigungen, allein für regelmäßige Gruppenstunden, ohne Freizeiten, rund 2,2 Millionen Euro wert, so berichtete sie weiter.