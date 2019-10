Stadtmarketing erarbeitet Konzept

„Wir sind dran!“ So beantwortet Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, die Forderung nach einem Tourismuskonzept. Anfang November 2018 hatte das Stadtmarketing angekündigt, dass es an einem „fundierten Tourismuskonzept“ arbeitet, „das auf Basis von Erhebungen und Analysen eine auf mehrere Jahre angelegte Marketingstrategie enthalten wird“.

Der erste Phase, die gründliche Erhebung von Daten, habe man bereits abgeschlossen, so Strahonja. Inzwischen gebe es einen Lenkungskreis zu dem Thema. Nun beginne die zweite Phase, in der man sich zu Workshops mit Akteuren aus der Tourismusbranche, aber auch Repräsentanten anderer Branchen treffe. „Vom Tourismus profitiert nicht allein die Hotellerie, sondern er bringt Wertschöpfung für Gastronomie, Handel, viele mehr“, so die Geschäftsführerin. Daher müsse man auch mehr Aspekte bedenken, bis hin zu Auswirkungen auf die Infrastruktur – von der Beschilderung bis zur Tourist-Info. Im Frühjahr 2020 solle das Konzept fertig sein.

„Wir brauchen mehr Gäste“ – dieser Forderung der Hoteliers stimmt Strahonja ohne Einschränkung zu. Zuletzt sei die Zahl der Übernachtungen aber kontinuierlich gestiegen, und der Anteil der Gäste, die privat kommen, tendiere schon in Richtung 30 Prozent, meint sie – während die Hotels von maximal 20 Prozent ausgehen. Strahonja äußerte sich aber optimistisch, dass gerade im Zuge der Bundesgartenschau 2023 der Anteil der Privatreisenden deutlich gesteigert werden könne. pwr

Freitag, 25.10.2019