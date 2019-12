Stadtmarketing will neue Themen setzen

Beim Stadtmarketing sind jetzt alle Schlüsselpositionen weiblich besetzt. Außer Geschäftsführerin Karmen Strahonja gibt es nun auch eine Aufsichtsratsvorsitzende. Verena Eisenlohr (Bild) hat in der Gesellschafterversammlung die Aufgabe von Björn Jansen übernommen.

Jansen hatte dem Gremium seit 2002 angehört und war seit knapp sechs Jahren Vorsitzender des Aufsichtsrates. Nachdem er Mitte des Jahres aus der Geschäftsführung der Dr. Haas Mediengruppe ausgeschieden und in Ruhestand gegangen ist, legte er nun auch das Mandat beim Stadtmarketing nieder.

Dank an Jansen

Oberbürgermeister Peter Kurz dankte Jansen „für sein großes Engagement für das Stadtmarketing, das in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen hat“, so Kurz, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist. Verena Eisenlohr, auch bekannt als ehrenamtliche Vorsitzende des Förderkreises der Kunsthalle, ist Partnerin der Sozietät Rittershaus, die bereits seit 2004 dem Gesellschafterkreis des Stadtmarketings angehört. Seit 2008 wird die Kanzlei in der Gesellschafterversammlung von Eisenlohr vertreten. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH, der in Start-ups investiert. Beim Stadtmarketing will sie „gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, den Gesellschaftern und der Geschäftsführerin diesen erfolgreichen Weg fortsetzen“, wie sie ankündigt.

Die Städte befänden sich derzeit in einem großen Wandel und stünden veränderten Anforderungen gegenüber. „So kommt auch dem Stadtmarketing eine bedeutende Rolle zu, sich diesem Wandel anzupassen“, meint Eisenlohr. Dazu müsse das Stadtmarketing „neue, relevante Themen in unsere Aktivitäten aufnehmen, um die Attraktivität unserer Stadt auch in Zukunft weiter zu steigern,“ kündigt sie an.

Das Stadtmarketing, 2001 gegründet, wird zu 49 Prozent von der Stadt getragen. 51 Prozent der Anteile halten die 21 privaten Gesellschafter. Die Gesellschaft ist überwiegend für die überregionale Image- und Tourismuswerbung zuständig und hat gerade erstmals eine gemeinsame Vermarktung aller Weihnachtsmärkte initiiert. (Bild: prosswitz)

