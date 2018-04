Stadtmobil wird ausgezeichnet

Anzeige

Der diesjährige Strategiepreis des StrategieForums Rhein-Neckar wird heute Abend an den Carsharing-Anbieter Stadtmobil vergeben. Das Unternehmen habe sich in den Bereichen teilautonomes Fahren sowie bedarfsgerechte Mobilität zu einem wichtigen Spieler entwickelt, heißt es zur Begründung. Im Rahmen der Preisvergabe soll am Beispiel Stadtmobil außerdem veranschaulicht werden, wie Strategiefindungen in einem Unternehmen verlaufen und wie wichtig die richtige Strategie für ein Unternehmen ist. Bei einem Imbiss im Anschluss besteht außerdem die Möglichkeit zum Netzwerken. Die Veranstaltungen beginnt um 18.30 Uhr im Technologiezentrum Mafinex (Lindenhof), Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. cvs