Stadtpark-Jahreskarten sind günstiger

Die Gondoletta auf dem Kutzerweiher im Luisenpark. © Stadtparks

Kein Fest, kein Präsentkorb für den ersten Käufer, kein Fototermin: Völlig unauffällig haben die Mannheimer Stadtparks mit dem Vorverkauf der Jahreskarten für 2021 begonnen. Sie sind günstiger als in den Vorjahren: Für 30 statt bisher 32 Euro kann man 365 Tage in den Luisenpark und den Herzogenriedpark – wenn sie nicht gerade, wie derzeit, wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen.

Der Aufsichtsrat der Stadtpark-Gesellschaft hatte bereits im August beschlossen, die Preise zu senken. Seither werden schon 50 Cent weniger für die Einzelkarte vom Luisenpark und zehn Cent weniger beim Herzogenriedpark fällig. Die Jahreskarte kostet zwei Euro weniger. Nach dem voraussichtlich bis Februar dauernden Vorverkauf wird dann der Normalverkaufspreis von 37 Euro (für beide Parks) fällig.

Begründet wurde die Senkung aber nicht mit der Schließung im Frühjahr und jetzt wieder wegen Corona. Vielmehr wolle man die Mehrwertsteuersenkung weitergeben und darauf reagieren, dass wegen der Bauarbeiten rund um die „Neue Parkmitte“ nördlich vom Pflanzenschauhaus einige Angebote wie Weinstube und Pinguingehege sowie Wege weggefallen sind.

„Winterlichter“ unklar

Wegen der Schließung durch die Corona-Pandemie bat die Stadtpark-Gesellschaft um Verständnis, dass keine weitere Ausgleichsregelung für Jahreskartenbesitzer folgt. Vielmehr ruft die Gesellschaft jetzt unter dem Motto „Die Parks brauchen Dich!“ ihre Stammgäste auf, den grünen Oasen die Treue zu halten. Schließlich werde ein Großteil der Kosten für die Pflege von Pflanzen und Tieren durch den Verkauf der Jahreskarten gedeckt. „Wenn unsere treuen Besucher uns jetzt nicht die Stange halten, ist das für uns schwer zu verschmerzen“, so Parkdirektor Joachim Költzsch.„Die jetzige Situation wird sich wieder entspannen, auch wenn man im nächsten Jahr vielleicht noch nicht an allen 365 Tagen den Park besuchen kann“, heißt es – denn bisher ist unklar, ob und wann die Parks im Januar wieder öffnen dürfen. Auch ob es das beliebte Winterfestival „Winterlichter“ geben darf, steht derzeit noch nicht fest. Doch wenn die Zeit reif sei, wolle man die Gäste am Haupteingang „mit einem Meer aus Frühlingsblumen“ empfangen.

Zuletzt waren stets zwischen 30 000 und 40 000 Jahreskarten verkauft worden. Mit den im Herbst 2018 eingeführten Plastikkärtchen sind alle Eingänge, auch die automatischen, passierbar. Wer erstmals eine Jahreskarte will, kann im Luisenpark an den Servicepoint am Haupteingang gehen, ein Formular ausfüllen, für ein kleines Foto in die Kamera lächeln – fertig ist die personalisierte Karte, die ab Kaufdatum ein Jahr gilt. Im Herzogenriedpark geht das auch, und zwar an der Hauptkasse (Max-Joseph-Straße). Wer das Kärtchen schon besitzt, also nur verlängern möchte, kann damit im Luisenpark außerdem zur Parkkasse am Fernmeldeturm kommen. Im Herzogenriedpark ist das Aufladen neben der Hauptkasse auch an der Kasse Ecke Jakob-Trumpfheller Straße/Hochuferstraße möglich.

Darüber bietet die Stadtpark-Gesellschaft allen Jahreskarten-Neu- und Bestandskunden, die den Kauf vor Ort wegen des Coronavirus derzeit vermeiden wollen, den Versand von Gutscheinen für eine Jahreskarte an. Die Gutscheine können telefonisch oder per E-Mail bestellt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020