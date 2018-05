Stadtparks informieren über neues Konzept

Anzeige

„Noch einen hohen Informationsbedarf“ zum neuen Parkentwicklungskonzept – das räumte Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtpark-Gesellschaft im November gegenüber dem „MM“ ein. Damals kündigte sie an, im Park und im Internet ausführlich vorzustellen, welche Schritte das Konzept bis 2025 vorsieht. Nun geht es los: Am Freitag gibt es um 16.30 Uhr im Luisenpark eine – bis auf den Eintritt – kostenfreie Führung zum Thema „Die Mannheimer Parks in der Zukunft“.

Parkdirektor Joachim Költzsch werde dabei „die Ideen und Pläne zur Zukunft des Luisenparks vorstellen und Fragen der Teilnehmer beantworten“, kündigt die Stadtpark-Gesellschaft an. Der etwa eineinhalbstündige Rundgang führe an die Orte, „an denen es schon bald Veränderungen in Form neuer Gebäude, Konzepte und ähnlichem geben“ werde. Nach dem Freitag ist der nächste öffentliche Termin am 8. Juni. Die Führung sei auch individuell für Gruppen bis maximal 40 Teilnehmer buchbar.

„Gehobene Gastronomie“

Das neue „Parkentwicklungskonzept“, über das im Aufsichtsrat der städtischen Park-Gesellschaft bereits seit 2015 gesprochen wurde, hatte Kubala Ende September 2017 der Öffentlichkeit präsentiert. Es sieht bis zum Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 27,1 Millionen Euro in den Luisenpark vor. Gesichert sind davon jedoch erst 15 Millionen Euro – die hat die Stadt wegen des hohen Sanierungsstaus im Park bewilligt. Zudem will man mit Hilfe von Fördermitteln, Stiftungen, Erbschaften, der Fördervereine und Sponsoring versuchen, die komplette Summe langfristig zu decken.