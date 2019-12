Stadtparks nun mit Doppelspitze

Die Stadtpark-Gesellschaft bekommt ab Januar 2020 eine Doppelspitze. Das hat der Aufsichtsrat am Freitag mit Blick auf die Bundesgartenschau Mannheim 2023 beschlossen. Michael Schnellbach (Bild oben), bisher Geschäftsführer der Bundesgartenschau-GmbH, wird nun zugleich auch Geschäftsführer der Stadtpark-Gesellschaft neben dem bisher alleinigen Parkchef Joachim Költzsch (Bild unten).

„Die Doppelspitze sichert ein konsequentes Vorgehen in der Umsetzung des großen und zukunftsweisenden Projekts BUGA“, begründete Peter Kurz, Oberbürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bundesgartenschau, die Entscheidung. In der offiziellen Mitteilung der Stadt heißt es, „aufbauend auf der bisherigen guten Zusammenarbeit“ würden so „die organisatorischen Anforderungen von Stadtpark und BUGA zusammengeführt und weitergedacht“.

Mehrere Baustellen

Dort ist auch die Aufgabenteilung definiert: Während Költzsch weiterhin den Betrieb der Stadtparks leitet, „unterliegen alle Angelegenheiten in Bezug auf die Bundesgartenschau im Luisenpark Michael Schnellbach“, heißt es da. Das kann nur bedeuten, dass Költzsch damit nicht mehr die ganze Planung und Umsetzung der „neuen Parkmitte“, sprich der Umbauten rund um das Pflanzenschauhaus, oder etwa den Bau der Seilbahn-Station im Luisenpark verantwortet.

Im September 2017 hatte Költzsch ein neues Entwicklungskonzept für den Park vorgelegt. Der Zeitplan wurde zuletzt aber, dem Vernehmen nach auch aufgrund einer Intervention von Schnellbach, geändert, damit bei der Buga 2023 nicht mehrere Baustellen im Luisenpark entstehen. Daher wurde der schon für 2018 geplante Abriss des Freizeithauses auf nach der Gartenschau verschoben.

Költzsch hatte nach dem Ruhestand von Karl Eisenhut 1993 die Leitung der Stadtparks übernommen. Sein Vertrag war vor rund zwei Jahren noch mal für fünf Jahre verlängert worden. Schnellbach kommt aus der Stadtverwaltung, war ab 2008 Kaufmännischer Leiter und Prokurist der m:con-mannheim:congress GmbH im Rosengarten und ab 2011 Chef der Bürgerdienste, ehe er 2017 dann die Führung der Bundesgartenschau übernahm. (Bilder: Prosswitz)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019