Stadtparks schicken Gutscheine

Die Stadtparks müssen ihre Jahreskarten-Vorverkaufsstellen schließen. Ab Mittwoch gibt es keine Möglichkeit mehr, an der Kasse am Fernmeldeturm sowie im Pavillon am Haupteingang des Luisenparks oder am Eingang des Herzogenriedparks Jahreskarten für 2021 zu erwerben. Auch da gilt der Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, bis mindestens 10. Januar Einrichtungen mit Publikumsverkehr weitgehend zu schließen. Es gibt aber dennoch eine Möglichkeit, für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk Jahreskarten zu ordern – jedoch ausschließlich über Gutscheine. Die kann man entweder telefonisch unter 0621/410050 oder per E-Mail an information@stadtpark-mannheim.de bestellen. Die Parks können eine Auslieferung vor dem Weihnachtsfest aber nicht garantieren, heißt es. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020