Stadtradeln: Anmeldung möglich

Der Wettbewerb soll spielerisch möglichst viele Menschen für das Umsteigen vom Auto aufs Fahrrad bewegen: Zwischen Samstag, 27. Juni, und Freitag, 17. Juli, können Teilnehmer beim Stadtradeln wieder für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten. Bereits seit 2008 gibt es den Wettbewerb, an dem sich alle beteiligen können, die in Mannheim wohnen oder arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Ziel ist es, gemeinsam möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln. Online kann man sich schon anmelden.

Mehrere Preise zu gewinnen

Teams können Preise gewinnen. Das mit den meisten Kilometern erhält beispielsweise einen Gutschein über 500 Euro für ein Mannheimer Restaurant freier Wahl. Es gibt mehrere Gewinnkategorien sowie Preise, die verlost werden. Jeder kann ein Team gründen oder einfach einem Team beitreten. Das können Unternehmen, Vereine, Schulklassen, Familien oder einfach Freundeskreise sein. Wer als Einzelperson teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit dem „Offenen Team – Mannheim“ beizutreten. Die erradelten Kilometer können im Internet eingetragen und dem Team gutgeschrieben werden. Das funktioniert auch per App fürs Smartphone. red/lok

