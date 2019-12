Stadträte debattieren über Etat

Der Entwurf der Stadtverwaltung sieht für die nächsten beiden Jahre laufende Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 2,63 Milliarden Euro vor, zum Beispiel für Personal. Knapp 345 Millionen Euro sind für Investitionen eingeplant, etwa in Schulgebäude. Von diesem Montag an debattiert der Gemeinderat über den Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 und soll am Ende auch zu einem Beschluss kommen.

...