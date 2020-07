Stadträte fordern mehr Kontrollen

Selbst FDP-Stadtrat Volker Beisel („Und als Liberaler bin ich ja nicht gerade ein Kontrollfreak“) stimmte zu: Der Sicherheitsausschuss des Gemeinderats hat an Stadt, Polizei und Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) appelliert, mehr auf die Einhaltung der Maskenpflicht im Nahverkehr zu achten. Die Stadträte und Erster Bürgermeister Christian Specht fürchten nämlich eine zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus, wenn Urlauber aus dem Westbalkan nach Mannheim zurückkommen.

Sämtliche Corona-Fälle der zurückliegenden Tage seien bereits dadurch ausgelöst, erklärte Specht. „Das wird uns noch mehr beschäftigen“, ahnt er. Von einer „Herausforderung“ durch Reiserückkehrer sprach ebenso Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, der darauf achten muss, dass Menschen, die zuvor in Risikogebieten waren, die vorgeschriebene Quarantäne einhalten. Derzeit meldeten sich 20 bis 30 solcher Rückkehrer täglich. Das zu kontrollieren sei schwierig.

„Richtig guten Job gemacht“

Auslöser der Debatte war ein Antrag der Grünen, die darauf drängten, die Maskenpflicht durchzusetzen. „Ich stelle fest, dass der Leichtsinn größer wird – und damit die Gefahr, dass wir das alles noch mal durchmachen“, sagte Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne). Dem stimmten viele andere Stadträte zu. „Gerade junge Männer“, so fiel SPD-Stadträtin Isabel Cademartori auf, trügen oft keine Masken, „und wenn man sie darauf anspricht, reagieren sie sehr aggressiv“. Sie forderte daher Schwerpunktkontrollen: „Wir müssen ein Zeichen setzen!“ „Mehr Kontrolldruck“ verlangte ebenso Beisel: „Ich sehe jeden Tag Dinge, die nicht regelkonform sind“, beklagt er, und Chris Rihm (CDU) stellte häufige Verstöße in der Gastronomie fest.

„Eine Maskenpflicht kann helfen, einiges im Griff zu behalten“, bestätigte Specht. Diskussionen in der Politik über deren Abschaffung machten die Durchsetzung indes „extrem schwierig“. Zwar habe es bislang „keinen einzigen Nachweis eines Infektionsgeschehens im Öffentlichen Nahverkehr“ gegeben, doch werde die RNV weiter darauf achten, sagte Specht. In den Abendstunden und auf bestimmten Strecken sei es aber schwierig, das durchzusetzen, auch wenn das Team Service und Sicherheit Schwerpunktaktionen mache. „Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass wir das lückenlos überwachen können“, gestand Specht ein. Da blieben „Vollzugsdefizite“. Polizeipräsident Andreas Stenger sagte zu, eventuelle Schwerpunktkontrollen zu unterstützen. ML-Stadtrat Holger Schmid begrüßte die „geballte Polizeipräsenz“ in der Corona-Krise: „So viel Polizei würde ich mir auch sonst auf der Straße wünschen!“ Stenger begründete dies damit, dass er Kräfte aus Aus- und Fortbildung sowie administrativen Bereichen abgezogen, jeden Tag 100 Beamte mehr auf die Straße gebracht und die Streifen verdoppelt habe, um den Lockdown durchzusetzen. Zudem hätten die Beamten sich darauf konzentrieren können: „Das Kriminalitätsgeschehen lag danieder!“, inzwischen sei seine „Kundschaft“ aber wieder aktiv, erklärte der Polizeipräsident.

Verstärkung nötig

Außer Lob für die Polizei gab es von den Stadträten durchgehend Lob für die Verwaltung. Sie habe einen „richtig guten Job gemacht“, so Schmid, und die Krise „extrem gut gemeistert“, ergänzte Beisel. „Wir sind glimpflich davongekommen, haben den richtigen Mittelweg gefunden“, sagte Isabel Cademartori.

„Ich habe so etwas in 40 Jahren Dienstzeit bei der Stadt Manheim noch nicht erlebt und möchte es auch nicht mehr erleben – bin mir aber nicht ganz sicher, ob es nicht eine zweite Welle gibt“, blickte Fachbereichsleiter Klaus Eberle zurück. Er sprach von einer „extremen Belastungssituation“ für seine Mitarbeiter, die ab Mitte März bis in den Juni hinein oft abends, nachts und am Wochenende gearbeitet hätten, um die ständig neuen Verordnungen vom Land zu interpretieren, vor Ort umzusetzen, zu kontrollieren und Bürgerfragen zu beantworten. „Es gab Änderungen in extrem kurzen Abständen, teilweise vage formuliert, und immer verdammt viele Rückfragen“, sagte Eberle.

Wegen der, so Eberle, „starken Bedrohung durch das Virus“, habe man sich „über Monate wesentlich mit Corona beschäftigt“, das „restliche Geschäft der Verwaltung“ sei liegengeblieben. Stadtrat Chris Rihm (CDU) forderte daher eine personelle Verstärkung des Fachbereichs, denn man werde mit Corona „noch eine Weile leben“ und sich auf eine zweite Welle einstellen müssen.

Info: Dossier unter morgenweb.de/corona

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020