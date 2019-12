Stadträte satteln eifrig drauf

Da wird er plötzlich laut. Sein Gesicht rot, seine Sätze kurz und abgehackt. Oberbürgermeister Peter Kurz ist sauer. Der Grund: ein Antrag der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML)in den Haushaltsberatungen. Eine Million Euro fordert die Fraktion, um Stellen in der Berufsfeuerwehr zu besetzen. Die Überschrift des Antrags: Sicherheit hat Vorrang – Brandschutzbedarfsplan umsetzen. Roland Weiß (ML) wirft Kurz und dem Ersten Bürgermeister Christian Specht vor, die Sicherheit der Mannheimer nicht zu gewährleisten.

Eine „unangebrachte Rhetorik“ nennt das Kurz. Als Weiß darüber auch noch lacht, platzt dem Oberbürgermeister der Kragen. „Das ist überhaupt nicht zum Lachen! Ich weise diesen Vorwurf in aller Härte zurück!“ Auch Specht meldet sich – mit versöhnender Stimme – zu Wort: „Ich kann versichern: Der Brandschutz ist gewährleistet.“

„Passen Sie auf“

Schon vorher hat Kurz den Stadträten ins Gewissen geredet: als die Grünen, stärkste Fraktion im Gemeinderat, bei ihrem Antrag mit der Überschrift „Digitalisierung im Quadrat“ unter anderem die Einrichtung eines zusätzlichen Fonds der Stadt fordern. Der Oberbürgermeister weist daraufhin, dass allein die Prüfung eines solchen Fonds viele Ressourcen im Rathaus binde. Ein Verwaltungsmitarbeiter zerbreche sich über Wochen den Kopf und schreibe ein Konzept, das dann möglicherweise verworfen werde. „Passen Sie auf, mit was Sie uns belasten“, sagt Kurz an die Adresse aller Stadträte.

Grünen-Fraktionschefin Melis Sekmen widerspricht dem Vorwurf, solche Anträge würden möglicherweise etwas leichtfertig gestellt: „Wir schreiben das nicht in zwei Minuten runter, sondern machen uns Gedanken.“ Die Grünen verzichten dann auf die Forderung nach dem Fonds. Der Antrag aber, mit dem gewünschten Digitalraum und intern zwei Stellen zu schaffen, um etwa Genehmigungsverfahren bei der Außengastronomie zu beschleunigen – erhält eine Mehrheit. Kosten: 100 000 Euro. Es ist nur einer von vielen Punkten, an dem die Mehrheit aus Grünen, SPD und Linken Änderungen im städtischen Etat durchsetzt.

Genervt zeigt sich Oberbürgermeister auch beim Antrag der Grünen für eine Machbarkeitsstudie: Sie soll eruieren, ob rund um die Innenstadt eine durchgehende Straßenbahnlinie möglich ist. Konkret geht es um den Lückenschluss im Bereich Bismarckstraße/Parkring. Obwohl Kurz darauf hinweist, dass dies technisch nicht möglich sei, gibt es auch hier eine grün-rot-rote Mehrheit. Kosten der Studie: 50 000 Euro.

An anderer Stelle sorgt der Oberbürgermeister allerdings auch für Heiterkeit – gerade, als es beim Thema Sicherheit und Sauberkeit ernst wird. Kurz verwendet das in einem ML-Antrag stehende englische Wort „Waste Watcher“ als Synonym für eine Müllpolizei, die Abfallsünder aufspüren soll. Die Stadträte verstehen aber nicht „Waste Watcher“, sondern „Weight Watcher“. Die achten vielleicht nicht so sehr auf Müll, sondern bekanntlich auf Kalorien.

Eigentlich achtet der Gemeinderat ja mittlerweile auch auf seinen Papierverbrauch. Alle Stadträte haben nach der Kommunalwahl ein Tablet bekommen, das in Sitzungen vor ihnen steht und mit dem sie per Fingerdruck durch die Tagesordnungen inklusive aller Beschlussvorlagen, Anträge und Anhänge navigieren können. Doch an diesem Tag stößt die digitale Welt an ihre Grenzen. Auf den Tischen liegen Papierberge in der Stärke des Berliner Telefonbuchs mit sämtlichen Änderungsanträgen, die – teils sehr kurzfristig – zum Haushalt gestellt wurden. Über alle muss einzeln abgestimmt werden. Manchmal ist es ein einziges Blättern und Rascheln. Und die häufigste Frage an den Nebenmann dürfte lauten: „Auf welcher Seite sind wir jetzt gerade?“

Frische Luft gefragt

Anstrengend sind die Beratungen auch aus einem anderen Grund: Die Luft im Ratssaal ist stickig, die grassierende Erkältungswelle tut ihr Übriges. AfD-Stadtrat Jörg Finkler erleidet zwischendurch einen kleinen Schwächeanfall, CDU-Kollege Chris Rihm leistet im Nebenraum als Rettungssanitäter fachmännische Hilfe. „Alles nicht dramatisch“, sagt Finkler nach seiner Rückkehr in den Saal. „Ich habe ein bisschen die Füße hochgelegt und was getrunken, jetzt geht es mir wieder besser.“

In den kurzen Sitzungspausen flüchten viele Stadträte schnell auf den Balkon – und erquicken sich an der frischen Luft wie der Aussicht auf den Paradeplatz-Weihnachtsmarkt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019