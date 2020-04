Stadträte wollen Hilfe aufstocken

Ein „erster richtiger Schritt der Verwaltung“ nennt es Holger Schmidt (ML) – aber nicht mehr. Das Hilfspaket, das Oberbürgermeister Peter Kurz für wirtschaftliche Verluste durch die Corona-Krise geschnürt hat und am Donnerstag dem Gemeinderat vorlegt, reicht nach Ansicht vieler Stadträte nicht aus.

Schon Mitte März hatten die Stadträte Thorsten Riehle (SPD), Chris Rihm (CDU), Holger Schmid (ML) und Markus Sprengler (Grüne), die alle auch Unternehmer sind, in einer parteiübergreifenden Initiative schnelle, unbürokratische Hilfe aus dem Rathaus für kleine Betriebe und Kulturschaffende gefordert. Sie sehen sich bestätigt, dass Kurz nun dazu Vorschläge unterbreitet.

„Ich bin stolz auf uns vier Protagonisten“, so Rihm, der die Initiative ergriffen und die Diskussion angestoßen hatte. Er begrüßte, dass Stadtspitze und Fraktionen das aufgreifen. „Uns eint das Ziel, unbürokratische Hilfen zu ermöglichen, wo immer es möglich ist“, so Rihm. Er finde die Verwaltungsvorlage „sehr umfassend, doch in Teilen etwas unkonkret und sehr verklausuliert“.

Riehle ist dagegen zufriedener: „Viele Punkte, die wir formuliert haben, finden sich in der Vorlage der Verwaltung wieder. Das ist mit ein Erfolg unserer Initiative“, so der SPD-Stadtrat. Um die Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen überlebensfähig zu halten, werde man „deutlich mehr finanzielle Mittel von Bund und Land brauchen“. Da aber nicht sicher sei, wie viel davon in Mannheim ankommt, „werden wir wie vorgesehen einspringen müssen“, sagt Riehle. Der dazu eingebrachte SPD-Antrag ist zwar der Kürzeste. „Wir wollen alles, was finanziell dafür notwendig und leistbar ist, ermöglichen“, heißt es da nur. Doch laut Riehle ist das Absicht: „Es ist die weitestgehende Botschaft, die pauschale Rückendeckung“.

Bettensteuer zurückstellen

Für Markus Sprengler (Grüne) jedoch „reichen die Mittel bei Start ups und im Sozialbereich bei weitem nicht aus, um diesen Institutionen langfristig wieder auf die Beine zu helfen“, ist er überzeugt. Auch wenn er sich freut, dass der Vorstoß vom OB „viele unserer Forderungen aufgreift“ – die Summe müsse nach oben korrigiert werden. Die Fraktion der Grünen geht daher noch weiter. Fraktionschefin Melis Sekmen will, dass die Sparkasse Rhein Neckar Nord für die Kleinst-und Kleinunternehmen eine Schlüsselrolle spielt und die vom Bund angekündigten, aber mit zu hohen Tilgungsraten verbundenen KfW-Kredite abfedert. „Die Wirtschaft wird einige Zeit brauchen, um sich zu erholen“, argumentiert sie. Und noch einen Vorschlag macht Sekmen: Um die Hotelbranche nicht zusätzlich zu belasten, soll die – von den Grünen mit beschlossene – schon ab 2020 geplante Bettensteuer zunächst zeitlich befristet zurückgestellt werden.

Gemeinsam mit der CDU und der ML verlangen die Grünen, dass die Stadt ihre für 2020 gewährten Zuschüsse für Kultur- und Sozialeinrichtungen und sonstige Vereine sofort auszahlt. Zudem soll die Stadt kleinere und mittlere Unternehmen da gezielt unterstützen, wo Ausbildungsplätze in Gefahr geraten.

Die ML hat sogar beziffert, welchen „Rettungsschirm“, wie Holger Schmid formuliert, sie sich vorstellt: „Mindestens 20 Millionen Euro“ solle der Sonderfonds umfassen. Damit nennt die ML als Einziges eine Zahl, „wobei diese Summe am Ende des Tages deutlich höher ausfallen dürfte“, wie Schmid gleich betont.

CDU und ML sind sich wiederum einig, dass die Stadt einen Nachtragshaushalt braucht. Zumindest offiziell belässt es die CDU bei dieser Formulierung. Die ML dagegen will ferner „prüfen, welche nicht zwingend notwendigen Projekte zeitlich verschoben werden können“, um die Hilfsmaßnahmen finanzieren zu können. Das sieht auch Chris Rihm so: „Mit zunehmender Dauer der Pandemielage“ werde sich der Gemeinderat mit der Verschiebung oder Stornierung von geplanten Investitionen befassen müssen“, ist Rihm überzeugt. Schließlich würden alle Hilfsmaßnahmen, Einnahmeausfälle bei städtischen Gesellschaften sowie Steuerrückgänge „eine Dimension erreichen, die viele derzeit noch nicht wahrhaben wollen“, fürchtet der CDU-Stadtrat.

Riehle will lieber daran denken, „welche städtischen Projekte Handel, Gastronomie, Hotellerie und Kultur ankurbeln und befördern können“. Dagegen müsse man sich Vorhaben „verabschieden, die jetzt zu Verunsicherung führen würden“.

