Stadtraumservice berät vor Ort

Während der diesjährigen Aktionswochen informiert die Abfallberatung des Stadtraumservice Mannheim auf zwei Wochenmärkten über die Vorteile und ökologische Bedeutung der Biotonne.

Wie die Stadt mitteilt, fallen in Deutschland im Jahr etwa 10 Millionen Tonnen Bioabfälle an, aber nur knapp die Hälfte landet in der Biotonne. Die bundesweite „Aktion Biotonne Deutschland“ hat zum Ziel, die Menge und Qualität dieses „grünen“ Rohstoffs zu steigern. Kompostierbare, organische Abfälle aus Küche und Garten machen demnach in Mannheim rund die Hälfte des Restmüllaufkommens in privaten Haushalten aus. Werden sie separat in der Biotonne gesammelt, können sie komplett wieder stofflich verwertet werden. „So wird aktiv ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet“, betont Bürgermeisterin Felicitas Kubala.

Die Beratung findet statt am Freitag, 25. September, 8 bis 13 Uhr, in der Schwetzingerstadt und am Samstag, 26. September, 9 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz in G 1. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020