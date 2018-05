Stadtteile aus Bürgersicht als Film

Anzeige

Familien, Freunde und viele Mannheimer sind zu der Filmpremiere der „Monnem Movies“ in die Neckargärten gekommen. Ausgehend vom Projekt „Moving Space“, bei dem sich Bürger auf zur Expedition ins Stadtgebiet machen, kamen auch hierbei Teilnehmer zwischen 20 und 70 Jahren zusammen. Dabei entstanden in Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum „forum“ drei Kurzfilme mit unterschiedlichen Themen in der Neckarstadt-Ost und im Herzogenried. Das Projekt unter künstlerischer Leitung von Evelina Winkler (Mannheim) und Finnja Willner (Berlin) wurde gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung.

Die Premiere vor Publikum war für die acht Filmemacher ein besonderer Moment. Und eines steht für sie fest: Es soll nicht der einzige Filmdreh bleiben. Nach einstimmenden Klängen des Songwriters Paul Meerwiesen begrüßte Birgit Thomas vom „forum“ die Gäste, darunter auch die Geschäftsführerin des Stadtjugendrings, Karin Heinelt.

„Moving Space“ Räume entdecken, Menschen zusammenbringen – das Projekt „Moving Space“ unter Federführung des Jugendkulturzentrums „forum“ macht sich auf Expedition ins Mannheimer Stadtgebiet. Die Verantwortlichen wollen mit Bürgern Freiräume gestalten, sich austauschen und sich kennenlernen. Leerstände wurden so zu Denklaboren, Freiflächen zu Experimentierfeldern. Das Projekt wird gefördert wird durch die Baden-Württemberg-Stiftung im Rahmen der Projektlinie „Vielfalt gefällt“ . ost

„Das Projekt ist super gelaufen“, sagte Thomas. „Das ,forum’ will mit diesem Projekt einen Prozess in Gang setzen, Menschen zusammenzubringen und ungewöhnliche Aktionsrahmen zu kreieren.“ Sie dankte der Stiftung, ohne die das Projekt nicht funktioniert hätte.