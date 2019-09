Stadtteile haben wieder Strom

Nachdem am Sonntagmorgen in mehreren Stadtteilen teilweise der Strom ausgefallen war, ist die Stromversorgung laut MVV inzwischen wiederhergestellt. Betroffen war zuletzt lediglich noch der Bürobereich rund um das Planetarium sowie das Planetarium selbst. Wie ein MVV–Sprecher mitteilte, waren auch Tiefbauarbeiten notwendig, die den Sonntag andauerten. Für das Planetarium wurde eine Notstromversorgung errichtet, damit alle Vorführungen stattfinden konnten.

Aufgrund eines Kurzschlusses in einem Erdkabel war am Sonntag gegen 6.30 Uhr in den Stadtteilen Oststadt, Schwetzinger Vorstadt, Fahrlach und Neuhermsheim der Strom ausgefallen. Schon in der Nacht zuvor war es zu ersten Versorgungsproblemen gekommen. Der Bereitschaftsdienst der MVV behob den Ausfall bis 8 Uhr. Laut MVV wurde die Stromversorgung in den noch betroffenen Bereichen am Sonntag wieder hergestellt. Laut Polizei lagen keine Meldungen über ausgefallene Ampelanlagen und Unfälle vor. Auch Verkehrsbehinderungen seien ausgeblieben. has

