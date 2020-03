Stadtverwaltung erklärt Anordnung

Die Stadt Mannheim hat am Samstag einen Frage-Antwort-Katalog zu ihrer Allgemeinverfügung veröffentlicht. Die Verfügung zum Versammlungsverbot und zur Beschränkung beim Betrieb von Gaststätten, Kinos, Bars, Clubs und Cafés hatte die Stadt am Freitagabend erlassen – am Sonntag trat sie in Kraft. Gastronomen hatten Unklarheiten in der Verfügung kritisiert und sich verunsichert gefühlt. Im Folgenden der Frage-Antwort-Katalog der Stadt:

Was hat es mit der 50-Personen-Grenze auf sich?

Die 50-Personen-Grenze ist strikt einzuhalten. Innerhalb Gaststätten nur auf Gäste bezogen.

Gilt die Personenbeschränkung auch für private Feiern (Hochzeiten, Grillpartys, usw.)?

Im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Verfügung, Massenkontakte zu vermeiden, um Kontakte zu reduzieren, gilt die Verfügung auch für private Veranstaltungen. Deshalb dürfen keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen stattfinden.

Was sind Speiselokale etc.?

Diese Regelung legt fest, dass die Abgabe der Speisen den Hauptzweck des Besuchs der Einrichtung bisher darstellt und im Vordergrund stehen muss. Nicht dazu gehören Betriebe, die Speisen lediglich als untergeordnete Nebenleistung anbieten. Erlaubt sind demnach nur Betriebe, die nach ihrem Hauptzweck und in der typischen Erwartungshaltung von den Besuchern und Gästen vorrangig zur Einnahme bzw. zum Erwerb von Speisen aufgesucht werden, nicht aber solche, bei denen es den Gästen primär darum geht, nur Getränke zu sich zu nehmen bzw. Getränke zu kaufen und die Speisen eher als zusätzliches Angebot wahrgenommen werden.

Was ist der Sinn der Regelung?

Ziel ist die Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit durch Reduktion sozialer Kontakte. Dabei gilt die Faustformel, wie sie Minister Manfred Lucha am Freitag verwendete: „Versuchen Sie, die Kontakte zu halbieren.“ Um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen trotz allem zu begrenzen, treffen die radikalsten Maßnahmen alle Freizeitbetätigungen (zumindest in geschlossenen Räumen). Darum sind in der Gastronomie nur Betriebe erlaubt, die hauptsächlich der Hauptnahrungsaufnahme des Tages dienen. Darunter fallen auch Mittagstische.

Gilt die 50-Personen-Grenze für Veranstaltungen auch hier?

Ja, d.h. der Gastwirt darf, wenn diese Zahl erreicht ist, nicht mehr Gäste einlassen und erst wieder auffüllen, wenn andere Gäste die Gaststätte verlassen haben.

Wie wird die Verfügung überwacht?

Zuallererst gehen wir natürlich von einer Kultur der Solidarität, der Vernunft und des Einhaltens von Regeln aus. Stadtverwaltung und Polizeipräsidium werden die Einhaltung der Regeln auch überwachen.

Sind Einzelhandelsbetriebe betroffen?

Nein.

Sind Veranstaltungen bis 50 Personen aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung von jetzt an genehmigungspflichtig?

Nein. Es besteht lediglich eine Anzeigepflicht. Die Anzeige ist zu richten an 31corona@mannheim.de.

Müssen Betriebe, die sowohl einen Restaurant- als auch einen Barbereich haben, den Betrieb insgesamt aufrechterhalten dürfen?

Sofern sich in Handelsbetrieben Restaurant und Barbetriebe befinden, gelten die allgemeinen Regeln der Allgemeinverfügung. D.h. dass der Barbetrieb zu schließen ist und der Restaurantbetrieb unter der Berücksichtigung der Obergrenze von 50 Gästen fortgeführt werden kann.

Sind Eiscafés oder ähnliche nicht überwiegend der Einnahme von Hauptmahlzeiten dienenden Betriebe von der Schließung betroffen?

Ja, vgl. oben. Der Straßenverkauf ist weiterhin zulässig.

Ist das Cateringgeschäft von dieser Regelung betroffen?

Nein.

Sind Veranstaltungshotels betroffen?

Die Versorgung der Übernachtungsgäste in Hotels ist weiterhin gestattet. Für Veranstaltungen in Hotels gilt pro Hotel die Personengrenze von 50 Personen.

Dürfen in Hotels auch externe Gäste bewirtet werden?

Nein.

Dürfen Fitnessstudios geöffnet und Kinokassen zur Erstattung von Tickets geöffnet bleiben?

Für Fitnessstudios gelten die Vorgaben von max. 50 Personen zeitgleich. Kinokassen können zur Kartenrückgabe geöffnet werden.

Wer ist Ansprechpartner für Anfrage der Betriebe?

E-Mail an 31corona@mannheim.de

Info: Allgemeinverfügung auch unter bit.ly/2UbUD33

