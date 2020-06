Städte fordern direkte Finanzhilfen

Da die Europäische Union im Zuge der Corona-Pandemie umfangreiche Konjunkturprogramme (Recovery Fund) angekündigt hat, plädiert die Stadt Mannheim dafür, dass diese nicht nur an die betroffenen Mitgliedsstaaten ausgeschüttet werden, sondern auch direkt den Städten zugutekommen. Diesen Standpunkt machte Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, am Freitag bei einer Videokonferenz mit den EU-Kommissaren Frans Timmermans, Paolo Gentiloni und Johannes Hahn sowie 16 Vertretern europäischer Großstädte deutlich. In der Webkonferenz des Städtenetzwerks Eurocities, bei dem Specht den Vorsitz des Mobility-Forums innehat, war er als einer von nur zwei deutschen Bürgermeistern vertreten.

Kampf an vorderster Front

„Großstädte wie Mannheim haben in der Corona-Krise an vorderster Front gekämpft und unbürokratisch gezeigt, wie Solidarität innerhalb Europas funktioniert. Sie waren aber auch besonders von der Pandemie betroffen – weshalb sie nicht an letzter Stelle beim wirtschaftlichen Wiederaufbau bedacht werden sollten, sondern direkten Zugriff auf europäische Wiederaufbaumittel benötigen“, forderte Specht. „Die Stadt nimmt gerade auch in der überregionalen medizinischen Versorgung eine zentrale Rolle ein“, sagte Specht.

Auf der anderen Seite seien Städte stets der Gefahr ausgesetzt, dass sich das Virus in dichter besiedelten Gebieten wie der Rhein-Neckar-Region schneller ausbreiten kann als im ländlichen Raum. Auch in ihrer Funktion als wirtschaftliches Zentrum seien Städte durch die Corona-Krise besonders betroffen. Krisenbedingte Kosten und Einnahmeausfälle bei Gewerbesteuern oder dem ÖPNV gefährden die finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen. „Städte tätigen in Deutschland 70 Prozent der öffentlichen Investitionen, die dann direkt durch Aufträge und strukturelle Veränderungen die Wirtschaft beleben. Es darf nicht sein, dass Städte ihre öffentlichen Investitionen verschieben oder gar stoppen müssen, weil ihnen durch Corona die finanziellen Mittel fehlen“, betonte Specht. Städte wüssten zudem oft genauer, wie durch den Einsatz öffentlicher Mittel nachhaltige Impulse für Wirtschaft und Bürger gesetzt werden können.

