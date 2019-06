Städte verlängern RNV-Partnerschaft

Am Dienstag haben Vertreter der drei Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen einen neuen Konsortialvertrag unterzeichnet, der die Anbindung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an die Gemeinderäte der Städte verbessern soll. Bereits im April und Mai hatten die Gemeinderäte der drei Städte im Vorfeld jeweils mit großer Mehrheit für den Abschluss des neuen Konsortialvertrags der RNV gestimmt. Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV, freut sich, dass mit der Unterzeichnung erneut der Beschluss zur gemeinsamen Fortschreibung des Modells RNV gefasst wurde. Damit wolle man weiterhin für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Metropolregion sorgen. Unterschrieben wurde der Vertrag am Rande der Jahrestagung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) im Rosengarten. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019