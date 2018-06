Städtebau für kreative Kinder

Anzeige

Am Samstag, 23. Juni, findet von 10.30 bis 12.30 Uhr am Institut Français (C 4, 11) ein Kreativ-Kinderworkshop in französischer und deutscher Sprache statt, in dem sich alles um die Stadt von morgen dreht. „Französisch spielend lernen“, kündigt das Institut Français an: „Lasst uns zusammen eine Stadt bauen!“ Gemeinsam mit der französischen Architektin Nelly Revol-Buisson beschäftigen sich die Kinder mit der Architektur, die uns umgibt, und bauen ein Zukunftsmodell mit den Gebäuden ihrer Träume. Das Atelier richtet sich an sechs- bis zwölfjährige, französisch-interessierte und -sprechenden Kinder und findet auf Französisch und Deutsch satt. Preis: zwölf Euro. Anmeldung per Mail an info@if-mannheim.eu oder telefonisch unter 0621/293 28 46. red