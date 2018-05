Standpunkt vertreten

Anzeige

Bei uns hier in Deutschland sind der Glaube und die Religionen zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die man lebt, oder auch nicht. Sind wir froh, dass es hier in Deutschland die Religionsfreiheit gibt und auch gelebt werden kann. Diese Selbstverständlichkeit ist auf dieser Welt nicht überall gewährleistet und eher die Ausnahme. Sind wir zutiefst dankbar, dass es so ist.

Ich frage mich, wenn wir ohne Angst hier in Deutschland unseren Glauben vertreten können, warum vertreten wir unseren Glauben und Standpunkt nicht in aller Klarheit und Offenheit, auch außerhalb unserer Gotteshäuser? Warum reden wir nicht über unseren Glauben mit anderen? Getrauen wir uns nicht, oder haben wir sogar Angst? Fehlen uns die Argumente? Oder wollen wir es vielleicht gar nicht?

Vorbild Jesus

Es gibt so viel über unseren christlichen Glauben zu erzählen, denn er ist einzigartig und kann durch nichts ersetzt werden.

Wir alle, und zwar jeder von uns, kann dazu beitragen, dass Menschen wieder an Gott und Jesus Christus glauben. Doch zuerst stellt sich die Frage? Sind wir selbst ein Vorbild für alle Christen und Nichtchristen? Leben wir so, wie dies in der Bibel aufgezeigt wird und Jesus uns dies vorgelebt hat? Ich bin mir absolut sicher, dass jede Vorbildfunktion Früchte tragen wird.

Jesus Christus hat nicht nur gepredigt; sondern er hat genau so gelebt, wie er es den Menschen erzählt hat. Er war ein einmaliges Vorbild. Wenn wir Christen Vorbilder sind, dann ist es ganz einfach, einen Standpunkt für unseren Glauben zu vertreten. Ein weiterer Vorteil kommt hinzu. Wir sind damit glaubwürdig und werden gehört. Es war schon immer so, dass man andere nur dann anzünden kann, wenn man selbst brennt.

Brennen wir also, mit einem riesigen Feuer für unseren Glauben. Vertreten wir im Gespräch in der Familie, mit den Freunden, in der Firma und überall, wo sich die Gelegenheit bietet, unseren christlichen Glauben mit der ganzen Kraft dieses riesigen Feuers. Es lohnt sich!

Evelyn Spitaler, Kath. Gemeindereferentin Schwetzingen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018