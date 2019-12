„Star Wars“ als bildstarkes Dankeschön

Sie haben unzählige Bälle aufgepumpt, Kuchen gebacken, Vereinsheime gereinigt, Linien auf Spielfelder gezeichnet oder Kinder und Jugendliche trainiert – rund 60 000 Menschen engagieren sich in den etwa 270 Sportvereinen im Sportkreis Mannheim.1400 von ihnen sind jetzt der Einladung der Stadt gefolgt – sie sahen im Cinemaxx den jüngsten Teil der Star-Wars-Saga.

Besonders engagiert

Der Dank von Sportbürgermeister Lothar Quast und der Sportkreisvorsitzenden Sabine Hamann galt allen Ehrenamtlichen. Zum achten Mal hatte die Stadt die Vereine dazu aufgerufen, besonders engagierte Menschen zu nennen, um ihnen stellvertretend für alle ehrenamtlich engagierten Männern und Frauen Danke zu sagen. Rund 1400 folgten der Einladung und füllten sechs der neun Säle im Cinemaxx-Kino.

„Die Kultur der Anerkennung ist im Sport ein hohes Gut“, betonte Bürgermeister Quast. Und gerade die von den Vereinen als besonders engagiert genannten Ehrenamtlichen leisteten in jedem Jahr sehr viel, trügen dazu bei, dass die Sportstadt Mannheim in der Breite und auch im Spitzensport eine hervorragende Adresse sei, so der Bürgermeister. „Deshalb sagen wir Danke für alles, was sie für diese Gesellschaft leisten“, lobte er die Initiative für das Ehrenamtsevent, dass 2012 im Fachbereich Sport und Freizeit erdacht worden war.

Denn nur Dank des gezeigten Idealismus und die Einsatzbereitschaft von vielen Menschen steht der Sport der Stadt dort, wo er eben steht, erklärte die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann. Sie versprach aber auch Unterstützung für die Ehrenamtlichen.

Mittlerweile ist es schon Tradition, dass die Stadt an einem der Adventssonntage zum Ehrenamtsevent einlädt. In diesem Jahr ein wenig später als sonst. Allerdings aus gutem Grund, denn mit dem neunten Teil der Star Wars Saga, „Der Aufstieg Skywalkers“ hatte einer der beiden angebotenen Filme erst in der Vorwoche Weltpremiere und war wohl einer der Gründe, warum das Kino so gut besucht war wie bei der Dankeschön-Veranstaltung noch nie zuvor.

„Heute ist schon ein Wahnsinn. Angefangen haben wir mal mit 600 Leuten“, staunte auch Cinemaxx-Theaterleiterin Elke Lorenz. Sie reagierte flexibel und öffnete für den großen Andrang einen weiteren Kinosaal. red/scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019