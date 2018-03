Stark verankert im Glauben an Christus

Anzeige

Die Alfred-Delp-Gesellschaft Mannheim (ADG) gedenkt heute um 18 Uhr ihrem Ehrenmitglied Kardinal Karl Lehmann in der Jesuitenkirche (A4,3). Ziel der Alfred-Delp-Gesellschaft Mannheim ist es, die Erinnerung an den Jesuitenpater Alfred Delp, sein Leben, Wirken und Denken – verankert im christlichen Glauben – wach zu halten. Zu den Mitgliedern der Gesellschaft gehörte auch der am 11. März verstorbenen Kardinal Karl Lehmann.

Ihm war die Ehrenmitgliedschaft im Oktober 2007 vom damaligen ADG-Vorsitzenden Roland Hartung in der Jesuitenkirche verliehen worden. Der Bischof von Mainz und langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hatte damals in Mannheim eine viel beachtete Rede anlässlich des 100. Geburtstages Alfred Delps mit dem Titel „Alfred Delp. Geistliche Gestalt und Vision zur Zukunft der Kirche“ gehalten.

Nur knapp ein Jahr später – im September 2008 – hatte Lehmann die im Zuge des Engagements der ADG entstandene bronzene Delp-Büste in der Jesuitenkirche gesegnet. „Alfred Delp ist kein Mann für das Archiv oder das Museum. Er bleibt auch heute ein herausfordernder, unbequemer und unangepasster Jesuit“, erinnerte Lehmann damals im Pontifikalamt in der voll besetzten Jesuitenkirche an die Vorbildfunktion eines der großen Söhne Mannheims. Delp war mit nur 37 Jahren wegen seiner Zugehörigkeit zum Kreisauer Kreis, aber auch für seine Glaubensüberzeugung von den Nazis 1945 hingerichtet worden. schu