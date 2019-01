Starke Frau mit Herz für Schwache

Zwei echte Seckenheimer: der Wasser-turm und Marianne Seitz. © Groß

Im Hintergrund des Fotos ist der Seckenheimer Wasserturm zu sehen, Wahrzeichen ihres Heimatortes. Und das sagt schon viel: Seit 22 Jahren vertritt sie ihn im Mannheimer Gemeinderat, ist aber auch weit über die Grenzen des Vorortes hinaus bekannt. Heute feiert Stadträtin Marianne Seitz ihren 70. Geburtstag.

Geboren wird sie am 16. Januar 1949 als drittes von zehn Kindern eines Landwirts und seiner Frau. Früh fällt ihr daher Verantwortung für andere zu. Gerne würde sie nach der „Haushaltungsschule“ Kindergärtnerin werden; doch in Haus und Hof der Eltern ist sie noch unverzichtbar.

Das bleibt so, bis sie mit 22 Jahren 1971 ihren früheren Schulfreund Wolfgang Seitz heiratet – trotz unterschiedlicher Konfession und damit gegen manchen Widerstand. Doch sie setzt sich durch: „Unsere Trauung war die erste ökumenische am Ort“, berichtet sie nicht ohne Stolz.

Zur Politik stößt sie verhältnismäßig spät – durch Lothar Späth. Der Ministerpräsident ist es, der ihr 1986 beim Backstubenfest des Landtagsabgeordneten Gerhard Bloemecke den Mitgliedsantrag für die CDU in die Hand drückt. Bald ist sie Bezirksbeirätin, 1994 Gemeinderatskandidatin, verfehlt nur knapp einen Sitz. Doch am 13. Mai 1997 rückt sie nach.

Ab 1997 Im Gemeinderat

Seit 22 Jahren vertritt sie im Rat die Interessen Seckenheims. Die Zeiten der CDU-internen Auseinandersetzungen der 2000er Jahre steht sie durch – Seitz jedenfalls ist heute immer noch dabei. Und im Mai tritt sie erneut für den Gemeinderat an – zur Freude ihrer Partei, für die sie nicht nur vor Ort schwer verzichtbar ist.

Denn ihre Stärke ist die Verwurzelung in Kirche und Vereinen seit frühester Jugend, dabei die Nähe zu den Menschen. Die Zahl derer, denen sie mit ihren Kontakten Arbeit und Wohnung verschafft, ist groß – am bekanntesten jene Familie, die Ende 2017 durch ein Feuer ihr Dach über dem Kopf verliert. Dabei macht Seitz keinen Unterschied zwischen Einheimischen und Fremden; mit einem Flüchtling, der 2015 in die Hammonds kommt, feiert sie jedes Jahr Weihnachten in ihrer Familie.

Ihren eigenen Jubeltag verbringt die zweifache Mutter und vierfache Großmutter heute fernab Mannheims eher in Ruhe. Groß gefeiert wird am Samstag auf einem Empfang, zu dem sich auch Oberbürgermeister Peter Kurz angesagt hat. Und wo? Natürlich in Seckenheim.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019