Starke Porträts übers Verlieren und Kämpfen

Die Ziele waren hoch gesteckt – und sollten doch nicht hinter den Ansprüchen zurückbleiben. Denn auch wenn der erste TEDxMannheim-Salon mit seinem Motto „The Game Is On – Change It“ („Das Spiel läuft - ändere es“) eine mutige Parole ausgegeben hatte, boten zwei Persönlichkeiten 100 Gästen in 120 Minuten vor ausverkauften Reihen im Hause Engelhorn Sport einen beeindruckenden Abend.

Nachhaltigkeit als Ziel

Den Anfang machte Unternehmerin Antje von Dewitz, die als Chefin des schwäbischen Outdoor-Ausrüsters Vaude eindrucksvoll über die Transformation ihres Familienunternehmers in einen ökologisch nachhaltig agierenden Textilhersteller berichtete. In klaren Worten schilderte von Dewitz die prekären Arbeitsverhältnisse auf dem asiatischen Herstellermarkt, beschrieb die Zustände mit bis zu 3500 giftigen Chemikalien, die bei der Produktion einer Jeans anfallen und Tonnen an Mikroplastik, das durch die Bekleidungsindustrie in die Meere gelangt.

„Ich konnte einfach nicht mehr länger zusehen, wie wir mit Vollgas in die falsche Richtung steuern“, betonte die Unternehmerin, und sie gab für ihre Firma ein Ziel aus: Europas nachhaltigster Ausrüster für Outdoor-Produkte zu werden. Nach und nach ließ sie sämtliche Zulieferer ökologisch nach höchstmöglichen Kriterien zertifizieren, führte für die eigene Firma mit „Green Shape“ ein noch strengeres Siegel ein – und begann auch auf dem Produktfeld innovativ zu werden. „Natürlich stellt sich wirtschaftlich die Frage, wer die Mehrkosten für die ökologischen Alternativen trägt, aber die Frage, ob es sich lohnt, ist so zynisch“, wie von Dewitz bemerkt, um druckvoll zu ergänzen: „Ich glaube nicht, dass das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es ist ein Tropfen, der ins Wasser fällt – und Kreise zieht.“

„Die Inspiration, die man aus so mutigen Gedanken schöpft, ist wirklich etwas ganz Besonderes“, sagt Besucherin Klara Krieg – und sie hätte kaum besser zum nächsten Vortrag überleiten können. Denn es ist der einbeinige Extremsportler Tom Belz, der die Geschichte seines Lebens prägnant und furchtlos erzählt.

Aufstieg zum Kilimandscharo

Auf Krücken auf die Bühne steigend, resümiert der heute 32-Jährige seine Kindheit, die zuerst vom Fußball geprägt war, um dann bald schon im Krankenhaus stattzufinden. Denn aus den Schmerzen im Knie wurde rasch ein aggressiver Tumor, den der mutige Junge jahrelang mit allen Kräften bekämpfte, um 1996 mit der Amputation erst einmal eine herbe Lebensniederlage zu erleiden. „Der Krebs war ein richtiges Arschloch“, wie Belz schnörkellos zurückblickt, um sich doch rasch wieder zu fassen. Denn statt sich in die Ausweglosigkeit seiner Amputation hineinfallen zu lassen und allein dem anzuhängen, was er nicht mehr kann, lässt Belz die „vermeintliche Behinderung“ hinter sich – und die Prothesen im Schrank.

„Ich hatte beschlossen, alle Steine, die mir Menschen in den Weg gelegt hatten, aufzutürmen und diesen Gipfel zu ersteigen.“ Ein Versprechen, dass der willensstarke junge Mann ernst machte. Gemeinsam mit einem Arzt und einem Physiotherapeuten bestieg Belz im August 2018 den Kilimandscharo – „für mich, aber auch für alle anderen, die täglich ihren Berg zu besteigen haben und glauben, es nicht zu können. Denn ich wollte zeigen: Meine Behinderung ist keine Entschuldigung, sondern eine Möglichkeit.“

Es ist das kraftvolle Plädoyer eines unbeugsamen Willens, das die zwei Stunden dieses Abends diktiert und die Lea Eckert, die eigens für den Salon den Weg aus Köln auf sich nahm, wohl stellvertretend für viele bilanziert, wenn sie verrät: „Das war eine tief berührende Erfahrung.“

