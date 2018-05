Stars zum Anfassen, erstes Frauenteam

Anzeige

Also, meine Begeisterung für Fußball war früh geweckt. Und so freute ich mich sehr, als der SVW im Jahre 1969 zur Gründung einer „Frauen“-Mannschaft (so hieß es damals noch) schritt. Sehr gut erinnere ich mich an unseren ersten - inzwischen leider verstorbenen - Trainer Alfred Schäfer (Vater des derzeitigen Kreisvorsitzenden Harald Schäfer). Heute denke ich realistisch: Er wird nicht so viel Freude an meinen fußballerischen Fähigkeiten gehabt haben, ein Karrierebeginn im Alter von 20 Jahren legt bestimmt keine Basis für einen Einsatz in der Nationalmannschaft. Aber rennen, das konnte ich gut, und so war es gewissermaßen folgerichtig, dass er mich als „Rechtsaußen“ eingesetzt hat. Auch meine Wahl zur Spielführerin machte mich stolz.

Die schönen Jahre unter Alfred Schäfer wurden gekrönt, als der Waldhof im Jahr 1971 gegen Ludwigsburg das Aufstiegsspiel in die Regionalliga bestreiten musste und wir das Vorspiel machen durften: unsere Mannschaft vor 18 000 Zuschauern! Da flatterten alle Nerven!! Sicherlich waren wir damals mit unserem Gekicke die Belustigung aller Zuschauer, aber diese tolle Mischung aus Gänsehaut und Begeisterung kann ich im Rückblick selbst heute noch spüren. Ich glaube, wir verloren 0:5, aber es war dennoch ein unvergessliches Erlebnis.

Nach Alfred Schäfer übernahm Hans Rohn die Trainertätigkeit, danach folgte Manfred Müller. Unter diesem holten wir sogar den Meisterschaftstitel! Leider kamen hierzu vom Verein keinerlei Glückwünsche, und wir fühlten wir uns nicht wertgeschätzt. Als man uns danach auch noch mehrmals während des Trainings einfach das Flutlicht abschaltete, haben wir das so gedeutet, dass wir nur geduldetes Anhängsel seien. Resultat war dann der komplette Wechsel von Mannschaft und Manfred Müller zu dessen Heimatverein, dem TSV Neckarau.

Dennoch: Meine acht Jahre Fußball - überwiegend beim SV Waldhof - waren eine tolle, erlebnisreiche Zeit in meinem Leben. Die innerliche Verbundenheit zum SVW ist geblieben, und am 27. Mai werde ich im Carl-Benz-Stadion „unsere Buwe“ alle Daumen drücken und mich heiser schreien!

Ralph Adameit: Waldhof-Fan bin ich seit der Saison 1991/92, als ich beim 3:0 gegen den Halleschen FC (Torschütze zum 1:0 war ein gewisser Gerd Dais) erstmals am Alsenweg ein Spiel meines fortan heiß geliebten Vereins anschauen durfte. Ab Mitte der 1990er war ich dann mit meinem Schulfreund Christoph Schuch sehr regelmäßig bei den Spielen der Blau-Schwarzen. Als 14-Jährige wagten wir in Saison 1995/96 auch das „Abenteuer“, allein mit Bus, Zug und Straßenbahn von Hockenheim an den Alsenweg zu fahren, um ein Training unserer Idole live mitzuverfolgen. Damals war Klaus Schlappner gerade wieder Trainer geworden. Es war schon faszinierend, wie er seine Kommandos über den Trainingsplatz brüllte. „Bewegung, Männer, Bewegung“, hörte man ihn nicht nur einmal bellen.

Für uns Jugendliche war das Training der SVW-Profis eine tolle Erfahrung. Die Spieler waren alle sehr nett und erfüllten genau wie „Schlappi“ gerne und geduldig alle Autogramm- und Fotowünsche. An diesem Tag entstand auch das Bild mit Frank Scheuber, an den sich nicht so viele Fans erinnern dürften. Aber irgendwie steht er für mich exemplarisch für den Waldhof und dessen Stärke: kein Edeltechniker, sondern ein ehrlicher Fußballarbeiter in der Abwehr und zudem in der Region aufgewachsen. Schlappner verteilte übrigens nach einem Sieg gegen Hannover 96 ein besonderes Kompliment an den „Schaffer Scheuber“ (so titelte das Stadionmagazin): „Was der Junge geleistet hat, war einmalig. Er war für mich der Matchwinner, weil man von seinen Möglichkeiten ausgehen muss.“ sma

