Start des Open-Air-Kinos mit „The Fountain“ in der Multihalle

Anzeige

Von Ende Juli bis August gibt es wieder Open-Air-Kino in Zusammenarbeit von Cinema Quadrat und zeitraumexit. Veranstaltungsort ist die Vorhalle der Multihalle im Herzogenriedpark. Zum Auftakt des Sommerkinos läuft am Freitag, 29. Juni, die mystische Science-Fiction-Geschichte „The Fountain“, ein metaphysischer Trip um Liebe, Tod, Wiedergeburt und Unsterblichkeit. Für die Open-Air-Vorstellung in einer Woche, Beginn bei Einbruch der Dämmerung gegen 21.30 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kino“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Einlass fürs Open-Air-Kino ist am Haupteingang des Herzogenriedparks (Neckarstadt-Ost, Max-Joseph-Straße 64), ohne Parkeintritt, die Kino-Karte kostet. 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. tan (Bild: Verleih)