Start diesmal „intensiver“

Bisher haben sich jedes Jahr die Familien der neuen Erstklässler zur Einschulungsfeier im Pausenhof der Schönauschule bis weit nach hinten dicht gedrängt. Wegen der Pandemie findet in diesem Jahr die Feier im kleinen Kreis statt. Die drei Klassen und die Grundschulförderklasse bekommen jeweils eine eigene Begrüßung, die Kinder werden nur von den Eltern und Geschwistern begleitet. Und trotzdem vermisst man hier irgendwie nichts. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut.

Erwartungsvoll sitzen die 23 Schüler der Klasse 1a auf den Bänken vor der mit Papier-Sonnenblumen geschmückten Bühne. Ganz still und aufmerksam verfolgen sie, was vorn geschieht. Monika Fuchs nimmt das Mikrofon in die Hand, um zu den frischgebackenen Schulkindern zu sprechen. Einen Gast hat sie auch mitgebracht: Handpuppe Lucie, die natürlich einen Mundschutz trägt. „Im Schulgebäude müssen wir ja jetzt alle eine Maske aufziehen“, erklärt sie, „aber hier draußen brauchen wir sie nicht.“ Trotzdem tragen viele Kinder eine.

Die Schulleiterin hat ein großes vierblättriges Kleeblatt aus Pappe dabei. Sie habe sich Mühe gegeben, die Blätter gleichmäßig zu malen: „Ich habe es nicht ganz geschafft, aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja auch nicht alle ganz gleichmäßig“, sagt sie. „Wenn man ein vierblättriges Kleeblatt findet, darf man sich etwas wünschen“, weiß ein Erstklässler. Denn es bringt Glück, und genau das wünschen die Zweitklässler ihren neuen Mitschülern auch – und viel Spaß am Lernen, nette Lehrer, tolle Freunde, gute Noten und viel Erfolg. All diese Wünsche haben sie auf kleine Kleeblätter geschrieben, und beim Vorlesen können manche von ihnen auch schon zeigen, wie gut man nach einem Jahr Schule schon lesen kann.

Ein Koala als Klassenmaskottchen

Ein Lied wird auch dargeboten: „Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand“. Mit dieser musikalischen Begleitung führen die Zweitklässler die neuen Mitschüler in ihren Klassenraum. Über das Klassenmaskottchen der 1a, einen Koala, freut sich Mia (6 Jahre) besonders, denn Koalas sind ihre Lieblingstiere. Natürlich weiß sie, dass Koalas Eukalyptus essen, aber manchmal wohl auch Eukalyptusbonbons. Wie die erste Schulstunde war? „Schööön!“, strahlt sie über das ganze Gesicht. „Und in unserem Klassenraum ist so was wie ein Aquarium mit 13 Schnecken drin, die dürfen wir füttern!“, berichtet sie weiter. „Ich glaube, ich war heute Morgen aufgeregter als das Kind“, erzählt Mias Mutter Viola Schieber und lacht. Am Vortag sei Mia noch ein wenig wehmütig gewesen, „das war der letzte Kindergartentag“. Aber heute strahlt die Sechsjährige. „Es war eine schöne Feier, mir hat auch gefallen, dass es trotz Corona ein kleines Programm gab“, sagt Björn Schieber, Mias Vater.

Luke (5 Jahre) präsentiert stolz seine Schultüte mit Ninja-Muster, die seine Mutter gebastelt hat. Alisa Wegmann ist Erste Vorsitzende des Förderkreises. Dass es an diesem Tag keine so große Feier und auch keine Elternbewirtung gab, findet sie nicht so schlimm: „Es geht schließlich um die Kinder. Für die ist das alles so schon aufregend genug.“

Monika Fuchs ist zufrieden mit dem Ablauf. „Es war intensiver und persönlicher dadurch, dass wir uns auf die einzelnen Klassen konzentriert haben“, sagt sie. Auch entspannter. „Die Kinder wussten: Es sind unsere Eltern, die unmittelbar hinter uns stehen.“ Die erste der drei Begrüßungsfeiern hat nur eine Viertelstunde gedauert, deshalb konnten die Zweitklässler in der zweiten und dritten Runde ihr Lied sogar noch einmal singen. „Wir sind am Überlegen, ob wir einiges von der Feier heute auch für die Zukunft beibehalten“, resümiert die Schulleiterin. „Irgendwie ist es ja auch schön, wenn es weniger Menschen auf einmal sind und die neuen Schüler ganz im Mittelpunkt stehen.“

