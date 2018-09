Starter laufen erstmals durch Taylor

Noch bevor der Weg durch den Taylor-Park Vogelstang offiziell eröffnet wird, können beim dritten Franklin-Meilenlauf am 7. Oktober die Teilnehmer den Weg durchs Gewerbegebiet laufen. Im vergangenen Jahr war der Streckenabschnitt noch gesperrt. „Da war Taylor noch eine große Baustelle“, erinnert sich Stephan Buchner, Projektleiter der M3 – Marathon Mannheim Marketing-Gesellschaft. Seit 2016 verbindet der Halbmarathon die Konversionsflächen Franklin, Taylor und Spinelli. Die Veranstalter hoffen, dass wieder über 1200 Laufbegeisterte an der Veranstaltung teilnehmen.

Top-Favorit für die Halbmarathon-Strecke ist Lokalmatador Steffen Ulmrich. Der 20-Jährige vom engelhorn sports-Team hat in diesem Jahr drei von vier Zehn-Kilometer-Läufe des engelhorn sports-Laufcups gewonnen, war 2017 Deutscher Meister bei den U 20 über die 10 000 Meter-Distanz sowie Sieger auf neun Meilen beim Franklin-Lauf. Der Vogelstängler kennt die Strecke gut. Er trainiert selber regelmäßig auf einem zehn Kilometer-Rundkurs über Wallstadt und Heddesheim. Auf der Halbmarathon-Strecke peilt er eine Zeit von unter 70 Minuten an.

Auch Staffel im Angebot

Dass man auf dem vom Deutschen Leichtathletikverband amtlich vermessenen Lauf hervorragende Zeiten erzielen kann, zeigen die bisherigen Ergebnisse. So kam der Marokkaner Khalid Lablaq bei der Premiere 2016 nach 65:36 Minuten ins Ziel. Vorjahressiegerin Fabienne Amrhein (MTG Mannheim) lief die Halbmarathon-Distanz in einer Zeit von 81:53 Minuten und startete danach in ihrer Läuferkarriere so richtig durch. Sie ist mittlerweile Deutsche Marathon-Meisterin und war beste deutsche Teilnehmerin bei der Leichathletik-Europameisterschaft in Berlin.

Steffen Ulmrich sieht seine Stärke eher auf den zehn Kilometern. Nach einer kleinen Auszeit, die er sich im Sommer genommen hat, will er am 1. November auf seiner Paradedisziplin persönliche Bestzeit laufen. „Da nehme ich den Halbmarathon als guten Trainingslauf mit“, erzählt der 20-Jährige. „Mein Ziel ist es, im Ziel anzukommen und das Gefühl zu haben, dass ich alles gegeben habe.“ Im März ist er als „Tempomacher“ für Fabienne Amrhein erstmals in der Halbmarathon-Disziplin angetreten und kam nach 71:12 Minuten ins Ziel. „Das war fürs Debüt ganz ordentlich, geht aber auf jeden Fall noch schneller“, sagt Ulmrich. Die Strecke über Vogelstang und Wallstadt schätzt er übrigens als nicht sehr schnell ein. Tückisch sei vor allem der Anstieg am Vogelstangsee.

Bei Gegenwind wird auch die gut zwei Kilometer lange Gerade auf Wallstadter Seite eine Herausforderung für die Läufer sein. Veranstalter Stephan Buchner ist immer wieder begeistert von der Strecke. „Es ist faszinierend, wie sich die Gebiete, die wir einbeziehen, verändert haben“, sagt er. „Zahlreiche Straßen, die wir bei der ersten Ausgabe gelaufen sind, gibt es gar nicht mehr“. Dafür seien neue entstanden, wie der Weg quer durch den Taylor-Park.

„Bei uns tut sich noch richtig was“, wirbt Achim Judt, Geschäftsführer der Mannheimer Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP), für die Teilnahme. Er ist selbst begeisterter Läufer. „Für uns ist der Franklin-Meilenlauf immer eine gute Chance, die Konversionsflächen in den Fokus zu rücken und Menschen dafür zu begeistern, die normalerweise nicht dorthin kommen.“ Die Laufveranstaltung mache Stadtentwicklung erlebbar. Auf Franklin werde man dieses Jahr die ersten rund 500 Bewohner als Zuschauer an der Strecke haben.

Neben dem Halbmarathon und dem Neun-Meilen-Lauf (14 Kilometer) wird als weitere Disziplin wieder der bei Firmen beliebte BUGA-Team-Lauf als Dreierstaffel angeboten. Er unterteilt die Halbmarathon-Distanz in drei etwa sieben Kilometer lange Abschnitte. Hierfür haben die Veranstalter zwei Wechselzonen eingerichtet, die mit dem kostenlosen Shuttle-Bus erreicht werden können. Die Jahrgänge 2006 bis 2012 treten beim Kinder-Meilenlauf der GBG auf einem 1,6 Kilometer langen Rundkurs durch Franklin an, und die Jüngsten laufen beim kostenlosen Bambini-Lauf eine Runde im Woods Memorial Stadium.

Im Rahmenprogramm gibt es Schnupperkurse in der benachbarten Boulderhalle (Sports Arena), Horizontal-Bungee, eine US-Car-Ausstellung, eine Hüpfburg sowie musikalische Unterhaltung und amerikanische Spezialitäten im Food-Truck von Benjamin’s Diner.

