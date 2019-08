Startnummer für die Wahl

Wir suchen hier nach einem Wort, das für den Wahlerfolg auch eine Bedeutung hat. Natürlich müssen die Bewerber sich in ihrer Stadt gut auskennen, vor allem kommunalpolitisch Bescheid wissen. Sie müssen überzeugend argumentieren und ihre Standpunkte vertreten können. Sie müssen den Wähler davon überzeugen, dass sie als gewählte Bürgervertreter etwas erreichen wollen – und können. All dies ist Grundvoraussetzung für ein gutes Wahlergebnis. Während die Bewerber für diese Dinge selbst verantwortlich sind, ist das Lösungswort für die Bewerber eine weitere Komponente. Dafür sind vor allem die Parteien zuständig, die das in Nominierungsveranstaltungen festlegen. Hier wird bestimmt, wer von den Bewerbern quasi mit welcher Startnummer in die Wahl geht. In der Praxis orientieren sich sicher viele Wähler an dieser Reihenfolge. Zumindest theoretisch sind aber alle wegen des Kommunalwahlrechts chancengleich. stp

