Statt mit dem Schiff geht’s im Bus weiter

Am Stephanienufer häufen sich die Koffer, bunt gemischt, groß und klein. An einem steht auch Helmut Scheller. Er ist Kapitän eines Flusskreuzfahrtschiffes der Viking-Reederei. Am gestrigen Montag geht gar nichts mehr auf dem Rhein – für ihn, sein Schiff und damit auch seine Passagiere zumindest. Die Firma Viking entschied sich zuvor, die Fahrt mit dem Schiff abzubrechen und auf Busse umzusteigen. „Der Wasserpegel zwischen Koblenz und Rüdesheim lässt eine Passage nicht mehr zu“, erklärt Helmut Scheller. Also habe sich Viking dazu entschlossen, zwischen Koblenz und Mannheim einen Shuttle-Service einzurichten. Erst am späten Abend kommen die Passagiere aus Koblenz am Stephanienufer an. Von hier aus setzt sich sich das Flusskreuzfahrtschiff dann wieder in Bewegung – in Richtung Basel.

Pegelstand bei 1,40 Meter

Gestern stand der Pegel bei 1,40 Meter in Mannheim. „Er fällt allerdings langsam“, sagt Hafenmeisterin Regina Güntert. Von festgefahrenen Schiffen, die geborgen werden musste, hat sie nichts gehört. „Aber manche haben schon leichte Bodenberührung“, macht die Hafenmeisterin klar. Es wäre gut, so Grüntert werden, wenn es bald regnen würde – aber besser ein ausgiebiger Landregen und kein Platzregen, der nur wenige Minuten dauert.

Jörg Heilmann vom Wasser- und Schifffahrtsamt bestätigt, dass manche Schiffe den Boden berühren oder Grundmaterial in die Schraube gerät. Gerade bei Flusskreuzfahrten könnten solche Erschütterungen leicht Unbehagen bei den Passagieren auslösen, daher sei es nicht ungewöhnlich, wenn Unternehmen wie Viking auf manchen Strecken auf Busse umsteigen. „Wir als Wasser- und Schifffahrtsamt geben das allerdings nicht vor, wir sperren auch die Flüsse wegen Niedrigwasser nicht – nur bei Hochwasser“, macht Jörg Heilmann klar. „Wir übernehmen keine Verantwortung Und wenn sich ein Schiff festfährt und wir die Passagiere evakuieren müssen, dann muss das Unternehmen die Bergungskosten zahlen.“

Auch bei den Güterschiffe gebe es momentan eine andere Situation durch den Rheinpegel: „Die Reeder sind mit weniger Ladung unterwegs – mittlerweile nur noch mit 40 oder 50 Prozent.“ ena/kei

