Staunen bis zur nächsten Frage

Mannheim.Wissenwollen, Fragenstellen und Neugierigsein sind die Superkräfte, die im Kinder-Uni-Universum gefragt sind. Die Reise in unbekannte Welten, das Entdecken neuer Dinge, das Ergründen noch unbeantworteter Fragen – das alles macht den Menschen schließlich aus. Passend dazu geht es bei der Kinder-Uni am Samstag, 9. Juni, im Mannheimer Technoseum auch filmisch ins All: Gezeigt werden Ausschnitte aus „Die Reise zum Mond“. Der Film von dem Franzosen Georges Méliés aus dem Jahr 1902 erzählt die Geschichte von sechs Wissenschaftlern, die in einer Kapsel zum Mond fliegen und dort verrückte Abenteuer erleben.

Doch es wird noch ein bisschen spektakulärer: Da es sich um einen Stummfilm handelt, wird Christiane Michel-Ostertun für den – im wahrsten Sinne des Wortes – richtigen Ton sorgen. Die Mannheimer Organistin und Professorin für Liturgisches Orgelspiel und Improvisation bringt die Kinoorgel zum Klingen. Und diese ist im Gegensatz zu einer Kirchenorgel in der Lage, auch Alltagsgeräusche nachzuahmen – vom Hupen eines Autos bis zum Vogelgezwitscher.

Kinder-Uni Die Kinder-Uni am Samstag, 9. Juni, beginnt um 15 Uhr im Technoseum, Museumsstraße 1, in Mannheim. Einlass ist um 14.30 Uhr. Die Vorlesung richtet sich an kleine Studenten zwischen acht und zwölf Jahren und dauert etwa 60 Minuten. Eine Karte kostet zwei Euro zzgl. Gebühren, ein Besuch im Museum ist im Preis inbegriffen. Erwachsene zahlen den regulären Eintrittspreis und können während der Vorlesung die Ausstellungen besichtigen. Der Erlös kommt der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zugute. Karten gibt es in den „MM“-Kundenforen, im Technoseum sowie im Internet unter www.reservix.de

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden solche Kinoorgeln zur Untermalung von Stummfilmen genutzt. Das Instrument im Mannheimer Technoseum ist eines von nur noch wenigen funktionstüchtigen Exemplaren in ganz Europa. Und eines, das „einfach Spaß macht“, wie Michel-Ostertun sagt, die das Spiel auf der Kinoorgel perfekt beherrscht.