Staus nach Straßenbahn-Unfall

Ein Schaden von rund 15 000 Euro, aber keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Unfall zwischen einer mit rund 100 Fahrgästen besetzten Straßenbahn und einem Auto am Mittwoch gegen 13.30 Uhr. Nach dem Unfall an der Kreuzung der Reichskanzler-Müller-Straße und des Kaiserrings war der Linienverkehr in Richtung Hauptbahnhof bis etwa 15 Uhr blockiert. Außerdem, so teilte die Polizei mit, kam es in der gesamten Innenstadt zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“. Unklar ist, wer den Unfall verursacht hat. Die Beteiligten waren sich laut Polizei nicht einig, wessen Ampel Grün zeigte. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 42 22. pol/lok (Bild: René Priebe)

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020