Steckmoos-Kränze zaubern

Verschiedenfarbige Dahlien können die Teilnehmer selbst im Mannheimer Lehrgarten schneiden und dann in einen Steckmoos-Kranz einbringen – das kann wunderschön aussehen. Deshalb bietet die Abendakademie unter der Leitung von Barbara Sendler einen Kurs am Mittwoch, 9. Oktober, 17.30 bis 21.15 Uhr an. Er findet im zentralen Lehrgarten, Lilientalstraße 60, in Sandhofen statt. In dem Workshop soll die Fülle der verschiedenfarbigen Dahlien in einen rund 40 Zentimeter großen Steckmoos-Kranz verarbeitet werden, der durch die Unterlage lange frisch hält. Die Blumen dürfen dabei von den Teilnehmern selbst geschnitten und kombiniert werden. Dazu gibt es im Theorieteil Informationen über Farbharmonien und Gestaltungsformen. Wer mitmachen will, soll ein scharfes Messer mit gerader Klinge und eine Rebschere mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 17 Euro plus circa 14 Euro Materialkosten. cari

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.09.2019