Stefan Fulst-Blei neuer SPD-Kreisvorsitzender

Der ehemalige SPD-Kreisvorsitzende Wolfgang Katzmarek (links) übergibt an Stefan Fulst-Blei in Form eines symbolischen Steuerrads die Führung. © Achim Keiper

Mannheim.Die Mannheimer SPD hat einen neuen Vorsitzenden: Der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei ist auf dem Parteitag am Samstagmorgen mit 96,8 Prozent gewählt worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Fulst-Blei bekam 91 von 94 abgegebenen Stimmen. Er folgt damit auf Wolfgang Katzmarek, der die SPD zehn Jahre lang führte. Er trat aus Altersgründen nicht mehr an. Fulst-Blei kündigte an, die

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1331 Zeichen des Artikels