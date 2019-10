Stefanie Heß rückt auf in Doppelspitze

Stefanie Heß (kl. Bild, oben) ist neue Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Gemeinderat und übt das Amt gemeinsam mit Melis Sekmen (kl. Bild Mitte) als Doppelspitze aus. Die 38-jährige Sozialarbeiterin Heß war am Montag von ihren Fraktionskollegen als Nachfolgerin von Dirk Grunert gewählt worden, der zum Dienstag (22.) aus dem Gemeinderat ausscheidet und am 1. November sein neues Amt als Bildungsbürgermeister antritt. Stefanie Heß war als stellvertretende Vorsitzende bereits zuvor Mitglied des Fraktionsvorstands.

Seit 2017 arbeitete Heß im Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost mit, wo sie als Sprecherin auch den Ortsverband ihrer Partei leitete, bis sie in diesem Jahr in den Gemeinderat gewählt wurde. Beruflich war die aus Lahr im Schwarzwald stammende Wahl-Mannheimerin zunächst als Familienhelferin und Sozialarbeiterin in der Kinder- und Jugendarbeit in Seckenheim und an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Ludwigshafen-Gartenstadt tätig.

Über eine Stellenanzeige des früheren Grünen-Bundstagsabgeordneten Gerhard Schick war Heß dann in Kontakt mit der Politik gekommen. Nach einer Elternzeitvertretung im Büro Schick trat sie den Grünen bei und wechselte 2013 zum inzwischen verstorbenen Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder. Für dessen Nachfolgerin und ihre jetzige Stadtratskollegin Elke Zimmer arbeitet sie bis heute als Referentin. „Es ist überall in der Stadt spürbar, dass die Mannheimer bereit sind für neue Ideen, wie das gemeinsame Leben der Stadtgesellschaft in Zukunft aussehen soll“, so Heß zu ihrem Amtsantritt. „Diesen Wandel wollen wir Grüne entscheidend mit gestalten und die Menschen mitnehmen. Wir sind überzeugt, dass Veränderungen so gelingen können.“

Langjährige Erfahrung

Komplettiert wird der Fraktionsvorstand durch Gerhard Fontagnier (kl. Bild unten), der zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Der 64-jährige Grafiker kam 2004 für die Grünen in den Bezirksbeirat Waldhof und schaffte 2009 den Einzug in den Gemeinderat. „Als stärkste Fraktion sind wir besonders gefordert und wollen dem auch gerecht werden“, so der in vielen Politikfeldern von der Kultur über den Radverkehr und die Flüchtlingshilfe bis zu Aktionen und Kundgebungen gegen Nazis aktive Stadtrat. Mit seiner langjährigen Erfahrung wolle er sich „insbesondere für Mehrheiten für eine konsequente Mobilitätswende einsetzen“, kündigte er an.

Als Nachrücker für den ausgeschiedenen Dirk Grunert stößt, wie bereits kurz vermeldet, der 28-jährige Jurist Patrick Haermeyer zur Grünen-Fraktion. Haermeyer war zuvor im Landes- und Kreisvorstand der Grünen Jugend aktiv und arbeitet als Referent des grünen Europa-Abgeordneten Michael Bloss. lang

