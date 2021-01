Steffen: Keine gravierenden Fehler

In „unregelmäßigen Abständen“ schaut sich das Stadtmarketing den Mannheim-Beitrag auf Wikipedia an. Das Online-Lexikon existiert seit 15. Januar 2001. Bislang seien, so Barbara Steffen, in Bereichen, in denen das Stadtmarketing Wissen einbringen kann, keine gravierenden Fehler aufgetaucht. Neue Einträge erstelle das Stadtmarketing derzeit nicht. Es gibt, ergänzt Stadtsprecherin Monika Enzenbach, keine Stelle in der Verwaltung, die kontrolliert, was auf Wikipedia veröffentlicht wird, oder neue Einträge koordiniert. Die Web-Community kontrolliert Wiki-Einträge selbst. „Wie viele städtische Mitarbeiter sich als Autoren bei Wikipedia angemeldet haben, entzieht sich unserer Kenntnis“, sagt Enzenbach. stp/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021