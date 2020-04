Stellungnahme beider Dekane im Wortlaut

Das sagen die beiden Mannheimer Dekane Karl Jung (katholisch, links) und Ralph Hartmann (evangelisch, rechts) im Wortlaut.

Als Kirchen bekennen wir uns zur Religionsfreiheit als eines unserer wichtigsten Grundrechte. Die Muslime sind unsere Nachbarn und Mitmenschen in Mannheim. Zu den Verantwortlichen der Yavuz Sultan Selim Moschee pflegen wir im Forum der Religionen freundschaftliche Beziehungen, die im Miteinander von Juden, Christen, Muslimen und Aleviten bei der Meile der Religionen zu einem weit über die Grenzen Mannheims hinaus beachteten Fest werden. Gerade jetzt, zum Beginn des Ramadan können wir den Wunsch nach einem öffentlichen Aufruf zum Gebet gut verstehen. Aus unserer Sicht steht dem rechtlich nichts entgegen. Gleichwohl ist die Frage, ob jetzt in dieser sensiblen Krisenzeit der richtige Zeitpunkt gewählt ist. Zumal eine umfassende Aufklärung über Inhalt und Ziel des Gebetsrufes und eine öffentliche Diskussion darüber nicht erkennbar stattgefunden haben. Im Unterschied zum Glockengeläut beispielsweise ist der Gebetsruf des Muezzin den meisten Menschen nicht vertraut. Es wäre nicht hilfreich, wenn es mangels Information und Diskussion zu unheilsamen Irritationen kommen würde. Wir sehen diese Frage ähnlich bedeutsam, wie den Bau der großen Moschee am Luisenring vor 25 Jahren und die breite Diskussion in der Stadtgesellschaft, die damals ein hohes Maß an Verständnis und dann auch Zustimmung gebracht hat. Es ist höchste Zeit, dass wir als Stadtgesellschaft das Thema „Gebetsruf des Muezzin“ diskutieren und voranbringen. Gerne tun wir das Unsere dazu. Zu einem Zeitpunkt, wenn Veranstaltungen wieder möglich sind, könnte die Moscheegemeinde sich beispielsweise verbunden mit der Einladung an die Mannheimer Stadtgesellschaft zu einem großen Ramadan-Fest so zeigen und präsentieren, wie wir sie kennengelernt haben: Als einen Ort guten Miteinanders der Menschen und der Religionen.

(Bilder: Christoph Blüthner, Thomas Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020