Stephan Sulke singt nicht nur „Uschi“ im Capitol

Stephan Sulke tourt wieder einmal. Keine Rede von einer Abschiedstournee. Sein Hintersinn, seine Flapsigkeit, sein Humor spielen wieder und immer noch die Hauptrollen. Inzwischen ist Sulke über 70, und sein größter Hit „Uschi“, mit dem er in der ZDF-Hitparade landete, liegt auch schon mehr als 30 Jahre zurück. Bei seinem Abend im Capitol am Donnerstag (25.) wird es ab 20 Uhr eine Mixtur aus Bekanntem und wenig Bekanntem geben, mit hintersinnigen Kommentaren, Späßen und Überraschungen: „Ich mag Gegensätze. Gegensätze sind der Ursprung aller Dinge“, sagt Sulke. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Sulke“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Trianon GmbH)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018