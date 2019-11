Sternefunkeln im Manegenrund

Lichtbündel bahnen sich glitzernd einen Weg zwischen Nebelfontänen. Langsam, Etage für Etage, erhebt sich in ihrer Mitte eine dreistöckige Bühne. Wie eine riesige Hochzeitstorte, auf deren Spitze Ivan Peres Salti schlägt, kopfüber bis zum Manegenhimmel wirbelt. Dem Handstandakrobat gebührt die Ehre des ersten Programmpunktes, der wie ein Raketenstart zündet und den Auftakt zur neuen Palazzo-Spielzeit einläutet. 500 Gäste, darunter auch jede Menge Prominenz aus Politik, Sport und Wirtschaft, feiern die Premiere einer der stimmigsten, sprühendsten und fröhlichsten Inszenierungen, seit die Show vor zwei Jahrzehnten zum ersten Mal in Mannheim gastierte.

Die Haare pomadig nach hinten gekämmt, das Oberlippenbärtchen fein gezwirbelt: Durch den Abend führte Dustin Nicolodi als Kunstfigur und Entertainer-Parodie „The Great Coperlin“, der sich in seinem glänzenden weinroten Jackett samt Sicherheitsclip und anarchischem Humor schnell in die Herzen der Palazzo-Besucher gespielt hatte.

Charmanter Gigolo

Immer wieder führte ihn die Rolle des großen Magiers und Artisten, der mit vermeintlichen Spickzetteln und skurrilen Requisiten arbeitet, in absurde und urkomische Situationen. Groß war die Freude der Gäste, als er die Stadionsprecher-Legende Udo Scholz auf die Bühne holte. Mit dem ihm eigenen großen Humor meisterte der 80-jährige Adler-Fan seinen Part als Assistenten, der so gar nichts richtig machen konnte.

Absolut auf den Punkt stimmte hingegen das Timing des koreanischen Trios Hoop Loop, das durch bis zu sechs gestapelte Reifen in unterschiedlicher Größe sprang, tanzte und purzelte.

Doch die harmonische Gesamtinszenierung bot auch jede Menge Raum für poetische Momente. Und so bereiteten an der Seite von Sänger Jimmy Wilson, optisch opulent in Szene gesetzt, die Tänzerinnen des Palazzo-Ensembles die Bühne für Emily Kinch. Bei vielen Nummern ist sie heute noch Tänzerin im Palazzo, hat sich jedoch eine zauberhafte Solonummer erarbeitet. In ätherischer Leichtigkeit schwebte sie in einem Koffertrolley hoch über den Tischen und nutzte die stählerne Konstruktion wechselweise als Trapez oder Reckstange.

Eine Nummer, der auch Franziska von Almsick „meinen höchsten Respekt“ abforderte: „Da sind ganz spezifische Muskeln gefordert“, betont die mehrfache Weltmeisterin im Schwimmen, die in Begleitung ihres Lebensgefährten, dem Unternehmer Jürgen B. Harder, die Premiere besuchte. Von der neuen Show war sie vollauf begeistert: „Viel Action und dennoch sehr ausgewogen und modern inszeniert.“

Während sie ohne ihre zwei Söhne den Abend im Spiegelzelt genoss, kam U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz mit seiner siebenjährige Enkeltochter Kayleigh. „Ein super Gesamtkonzept“, fand der Saarländer.

Inzwischen zeigten die drei Jungs von 3J mit einer gerade in ihrer Schlichtheit faszinierenden Choreographie in Schwarz-Weiß, wie spannend und überraschend neuartig eine Jonglage-Nummer sein kann. Eine Mischung von absoluter Balance und Anmut vereinten die bildhübschen Artistinnen des Trios Belissimo, die ihre Körper immer wieder zu neuen bewegten Skulpturen zusammenfügten. Eine geballte Ladung Energie versprühten die fünf Jambo-Brothers mit ihrer irrwitzig schnellen Seilakrobatik.

Noch „ganz gefangen von dem, was ich da gesehen habe“ war Oliver Roggisch, sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen, der mit Freundin Janka Peters und Nationalspieler Uwe Gensheimer die Show genoss. „Das Essen von Harald Wohlfahrt ist immer genial, aber dieses Jahr einfach sensationell“, fand Roggisch. Gensheimer und seine Frau Sandra stimmten zu. „Ein perfekter Abend“, resümierte der 32-jährige Friedrichsfelder Weltklasse-Linksaußen, „ich bin gespannt auf das Todesrad“. Diese, eigens für den Palazzo angefertigte Stahlkonstruktion, diente den Navas-Brüdern als rotierende Bühne, um die das Duo mit waghalsigen Sprints und Sprüngen wirbelte. Eine Nummer, die zusammen mit einer Schokoladenpyramide und Sauerrahmeis die rund vierstündige Show krönten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019