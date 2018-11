Sternenfunkeln im Manegenrund

Im Glanz schillernder Lichtbündel schweben knallrote Riesenherzen in die Höhe, unter der Zeltkuppel fliegen Artisten saltischlagend durch die Luft. Und Sternekoch Harald Wohlfahrt serviert mit seinem Team nicht nur an festlich eingedeckten Tischen ein Vier-Gang-Menü, sondern feiert nach einem glanzvollen Finale mit den Gästen in seinen 63. Geburtstag hinein. Nach einigen ersten Generalproben

...