Sternwarte bekommt Anbau

Die Sternwarte 2019, noch ohne die historische Kuppel. Bernhard Zinke (bjz)

Es geht los: An der Sternwarte beginnen die Arbeiten für den Bau eines Nebengebäudes, das Stuhllager, Teeküche und barrierefrei erreichbaren Toiletten beinhaltet. Zunächst werden am Dienstag zwei Bäume, die nach Angaben der Stadt „bereits Vorschädigungen aufweisen und in ihrer Vitalität nachlassen“ sowie ein schon abgestorbener Baum entfernt. Später sind Ersatzpflanzung von drei Laubbäumen vorgesehen. Ab Montag, 8. Juni, entsteht dann der rund 46 Quadratmeter große, fensterlose Anbau direkt an der Mauer zum Ursulinengymnasium, der durch Oberlichter Tageslicht bekommt und mit einem bepflanzten Dach versehen wird.

Stuhllager und Toiletten

„Das wird so gemacht, dass er die historische Silhouette nicht stört“, versichert Helen Heberer, Vorsitzende vom Verein Stadtbild, die das Aktionsbündnis „Alte Sternwarte“ initiiert und geführt hatte. „Wir jubeln, dass es endlich losgeht“, freut sie sich über den Baubeginn, denn beschlossen ist der Bau schon seit Februar 2019. Er soll ermöglichen, dass in dem Barockgebäude mehr Veranstaltungen stattfinden können. Bisher gibt es dort nur kleine, schmale Toiletten nämlich nur auf dem Treppenabsatz zwischen zwei Stockwerken – schwer erreichbar für ältere oder behinderte Besucher.

„Dann können wir sowohl angemessene hygienische wie auch behindertengerechte Möglichkeiten für unsere Besucher schaffen“, so Heberer. Der kleine Anbau werde die Arbeit bei Veranstaltungen „enorm erleichtern“, so die Vorsitzende: „Ständig haben die ehrenamtlichen Helfer Stühle und Material geschleppt, im Sommer Getränke Kisten auf und ab getragen. Nun haben diese Provisorien hoffentlich bald ein Ende“, so Heberer. Die bereits im Oktober erfolgte Rekonstruktion der historischen Kuppel sowie der Anbau sind zusammen auf 205 000 Euro veranschlagt. Tatsächlich fallen für die Stadt aber lediglich 40 000 Euro an, da die restlichen Gelder aus der Spende sowie bisher nicht verausgabten Mittel der Städtebauförderung fließen. pwr

