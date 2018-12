Stets bescheidene Helferin

Sie steht gerne ganz bescheiden im Hintergrund, will nicht auffallen, lieber nur helfen, unterstützen, der Sache dienen: Christiane Forelle. Heute aber wird sie doch mal gefeiert. Die als „Frau Fasnacht“ bekannte, darüber hinaus vielfach sozial und kulturell engagierte Mannheimerin, wird 70 Jahre alt. Auf Geschenke verzichtet sie aber, bittet um Spenden für das Kinderheim St. Josef.

Da zeigt sich ihre tiefe soziale Prägung. Sie entstand in der Jugendarbeit in der Hafenkirche und bei einem Diakonischen Jahr in einem Kinderheim im Schwarzwald – und hat sich bis heute erhalten. Ob es um ganztägigen Einsatz beim Blumepeterfest geht oder Bastelarbeiten sowie Dienst am Verkaufsstand beim Benefizbasar vom als Hausfrauenverband bekannten „Netzwerk Haushalt“ – Forelle ist dabei.

Stadtfest-Anfänge organisiert

Besonders bekannt wurde sie aber durch die Fasnacht. Als junges Gardemädchen begleitete sie in der Kampagne 1970 die Stadtprinzessin Anita I. von der Grokageli. Deren Prinz war der spätere „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, sein Fahrer Feuerio-Gardist Wolfgang Forelle. Seither sind sie ein Paar.

Der „Grokageli“ blieb Christiane Forelle stets eng verbunden, ihr Einsatz aber erstreckte sich über Jahrzehnte über alle Vereinsgrenzen hinweg. Beruflich bei der Bakola, später der Südwest-LB als Bankkauffrau mit Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation betraut, brachte sie ihr Können in die Karnevalskommission ein. Ab 1986 Vizepräsidentin und Schriftführerin der Karnevalskommission, kümmerte sie sich um die Kasse und die Kinder der Kleppergarde, stellte den ganzen Fasnachtszug auf die Beine, verpflichtete Kapellen, schrieb das Zugprogramm – 20 Jahre lang. Forelle war es auch, die 1991 mit Hanko Pfeiffer vom Schaustellerverband das erste Stadtfest organisierte – und den Grundstein für den Erfolg legte. Nach ihrem Ausscheiden zur Ehrenvizepräsidentin ernannt, managte sie noch einige Jahre als Staatssekretärin des Feuerio-Elferrats den Kartenvorverkauf, sang bei den „Feuerio-Singers“ mit und zählte zum Gremium, das für das Prinzessinnenfrühstück verantwortlich zeichnete.

Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Freilichtbühne darf nach wie vor auf ihre große Erfahrung und vielfältigen Verbindungen zählen. Da steht sie aber auch abends am Eingang und reißt Karten. pwr (Bild: prosswitz)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018