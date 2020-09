Stets großer Einsatz mit viel Herz

Sie vereint die Rolle der eleganten Madame mit der der kraftvoll zupackenden Helferin, kann energisch-couragiert und zugleich voll mütterlich-tröstender Fürsorge sein: Monika Kulczinski, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes, wird heute 70 Jahre alt. Nach wie vor ist sie voller Tatendrang, will ihr Engagement, ihr Organisationstalent und auch die Fähigkeit, Menschen zu gewinnen, weiter einsetzen – für die Kunst, für die Musik und soziale Aufgaben. Nur ein Geburtstagsfest gibt es nicht. „Ich stehe zu meinem Alter!“, sagt sie zwar. Aber wegen der Corona-Pandemie feiert sie nicht, spendet das Geld lieber für arme Menschen ihrer Kirchengemeinde und plant, die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zu unterstützen.

Die Auszeichnung „Rheinau sagt Danke“ sowie der vom Oberbürgermeister verliehene Silberabschlag des Rheindukatens sind unter anderem bisher der Dank für ein Engagement, das schon vor knapp 40 Jahren begonnen hat. In der Kampagne 1971/72 regierte sie als Stadtprinzessin der Rheinauer „Sandhase“ an der Seite von Prinz Horst Rienkens, hielt auch danach noch Jahrzehnte der Fasnacht die Treue.

Von tiefem Glauben geprägt, brachte sie sich zudem lange in ihrer Kirchengemeinde ein, war im Pfarrgemeinderat. Ob für ein Pflegeheim, für Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, den Kindergarten oder Tsunami-Opfer – Monika Kulczinski verstand es stets, große Benefizveranstaltungen auf die Beine zu stellen, die einen hohen Erlös brachten.

Menschen helfen – das ist etwas, was sie antreibt und was auch ihre Berufswahl prägte. Sie absolvierte die höhere Handelsschule, lernte dann Arzthelferin. Nach 25 Jahren in einer kardiologischen Praxis wechselte sie ins Vorzimmer von Chefarzt Markus Haass im Theresienkrankenhaus, der sie mit Recht anerkennend einen „wahren Engel“ nannte.

Viele eigene Akzente gesetzt

Schließlich kümmerte sich Kulczinski nicht nur um Terminvergabe, sondern mit einfühlsamer Herzlichkeit auch um die seelische Gesundheit der Patienten. Zudem erwies sie sich nicht nur als Frau mit großem Herzen, sondern organisierte die populäre Veranstaltungsreihe „Herzensangelegenheiten“ mit. Es war „die schönste Zeit in meinem Arbeitsleben“, sagte sie 2017 zum Abschied, und statt einem Fest arrangierte sie auch da ein großes Benefizkonzert.

Schon als Kind großer Theaterliebhaber und insbesondere „Traviata“-Fan, ist Kulczinski seit 2014 – nach zwei Jahren als Stellvertreterin – Vorsitzende des Wagner-Verbandes. Mit rund 600 Mitgliedern ist er einer der größten Wagner-Verbände der Welt. Aber Kulczinski schaffte es schnell, aus dem Schatten ihrer Vorgängerin Ilse Hannibal herauszutreten, viele eigene Akzente zu setzen.

Ihr großer Einsatz wird im Theater wie von den Künstlern enorm geschätzt. Sie etablierte die Wagner-Tage, setzte Spendenaktionen für den Erhalt der Bühnenbilder von „Fledermaus“ und „Parsifal“ durch, stellte hochkarätige Benefizkonzerte für das Opernstudio auf die Beine – und hat noch ganz viele weitere Ideen, wenn die Corona-Pandemie eingedämmt ist. Schließlich wird ihr Verband 2021 dann 110 Jahre alt.

