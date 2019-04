Stets sozial engagiert

Geboren in Neckarau, absolvierte Karin Steffan (Bild) eine Ausbildung als Technischen Zeichnerin bei Brown Boveri &. Cie. (BBC). Wegen ihres sozialen Engagements wurde sie dort in den Betriebsrat gewählt. Die Politik Willi Brandts war ihr ein Vorbild, deshalb trat sie 1981 in die SPD ein. Heute wird die langjährige Stadträtin 65 Jahre alt.

Auf dem zweiten Bildungsweg legte die Betriebsrätin ihr Abitur ab, um anschließend Pädagogik zu studieren, 1993 schloss sie mit Diplom ab. Mittlerweile war BBC zur ASEA Brown Boveri (ABB) geworden, Steffan fand hier eine Anstellung als Ausbildungsleiterin. Auf Vorschlag ihres aus dem Amt ausscheidenden Vorgängers wurde sie zur Abteilungsleiterin befördert. Als Pädagogin in der ABB-Trainingscenter GmbH war sie zuständig für die Ausbildung der technischen-gewerblichen Berufe.

1981 trat Karin Steffan in die SPD ein, wurde 1983 Schriftführerin und Mitglied im SPD-Kreisvorstand und engagierte sich besonders bei der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Von 1989 bis 2009 war sie im Gemeinderat aktiv, sie war als verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und engagierte sich in der Bildungspolitik. 2009 erhielt sie die Bürgermedaille in Silber für ihr 20-jähriges Engagement im Gemeinderat. In ihre Zeit im SPD-Ortsverein Innenstadt fiel das Projekt „Ganztagsschule Jungbusch“, das sie vehement durchsetzte. Für dieses Engagement, für ihren Einsatz für den Erhalt der Vorschule im Jungbusch und für den Jungbusch insgesamt erhielt sie die „Sackträger-Plakette“. red (Bild: Hoffmann)

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019